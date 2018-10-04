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6 лет колонии просит обвинение для экс-депутата за хищение 20 млн рублей у КБУ Бердска

Дело Алексея Осина трижды возвращали в прокуратуру и рассматривали почти три года. 12 октября бердский суд провозгласит приговор бывшему директору УК «Жилстройсервис».

4.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
6 лет колонии просит обвинение для экс депутата за хищение 20 млн рублей у КБУ Бердска

Алексей Осин четыре года депутатствовал

Громкий процесс о хищении 20 миллионов рублей у главного коммунального предприятия Бердска подходит к концу. Следствие и судебные тяжбы в отношении бывшего депутата горсовета и экс-директора УК «Жилстройсервис» Алексея Осина длились без малого три года.

8 октября Алексей Николаевич в бердском городском суде скажет свое последнее слово. После этого судья уйдет в совещательную комнату, чтобы вынести обвиняемому приговор. Оглашение приговора назначено на 12 октября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила гособвинитель Анна Белова.

На последнем судебном заседании помощник прокурор Анна Белова попросила суд наказать Алексея Осина реальным сроком — приговорить к 6 годами лишения свободы в колонии общего режима.

Очередной раз дело Осина вернулось в бердский суд в конце февраля 2018-го. После того, как в январе областной суд, рассмотрев его жалобу на домашний арест, оставил решение бердских коллег в силе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бывший директор УК «Жилстройсервис» год провел в СИЗО. Сейчас он проживает в своем доме в микрорайоне Южном вместе с супругой и детьми, где и сидит под домашним арестом.

Дело Осина

Алексея Осина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160 (10 эпизодов) 160 УК РФ. Дело трижды возвращалось в прокуратуру на доследование.

Как утверждает обвинение, с 2011-го по 2015 год управляющая компания «Жилстройсервис», которую возглавлял Осин, не платила по счетам муниципальному Комбинату бытовых услуг. Хотя у компании жители исправно платили за коммунальные услуги УК. Следствие полагает, что деньги жителей намеренно удерживались в компании. Долг ЖСС перед КБУ составил более 20 млн рублей. В последствии это привело к фактическому банкротству УК и к увеличению дебиторской задолженности КБУ, которое и без того является убыточным предприятием.

Кроме того, по версии следствия, Осин изымал из кассы денежные средства в подотчет, которые присваивал либо растрачивал по своему усмотрению. Таким образом он, предположительно, присвоил себе около 2 млн рублей и потратил их на приобретение техники и оплату своего обучения в Томском филиале РАНХиГС.

Общий ущерб от действий Осина, по мнению гособвинения, значительный для города. Он составляет 38,1% размера дефицита бюджета Бердска за 2015 год.

Напомним, что Алексей Николаевич был избран в городской Совет депутатов в 2012 году. Он занял место Ирина Мануйловой, которая перешла на работу в Госдуму. В 2016-м Осина лишили депутатских полномочий, так как он не предоставил декларацию о доходах, как того требует закон.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    дело- дрянь, то что он он делал делала вся страна,СКС- и прочие у них долги на порядок больше. На счет Осина- это заказ, То, что он делал делал вся страна, весь Бердск

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  2. Аноним

    Смешные мы, россияне и, в частности, бердчане. Рулят нашей жизнью люди, про дела-делишки которых даже читать стыдно. Которыми, по-видимому, правдами-кривдами комплектуют когорту рулевых ;) . И наивно питаем надежды на нормальную среду обитания ;)

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  3. Аноним

    Четыре года дадут. Три отсидел. И на удо

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