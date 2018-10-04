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Семья сгорела на пожаре в квартире многоквартирного дома в Новосибирске

Потушив огонь, пожарные обнаружили три трупа — пожилых супругов и их 48-летнего сына. После результатов экспертиз СК, возможно, возбудит уголовное дело.

4.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Семья сгорела на пожаре в квартире многоквартирного дома в Новосибирске

Пожар уничтожает имущество и, самое главное, жизни

В Новосибирске проводится проверка по факту смерти трех человек на пожаре, сообщил 4 октября и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту гибели на пожаре семьи из трех человек.

Предварительно установлено, что 4 октября около 4 часов 45 минут жители третьего этажа дома 41 по ул. Халтурина почувствовали резкий запах дыма и спустились на этаж ниже, где проживали 77-летний хозяин квартиры, его 76-летняя супруга и их 48-летний сын. Убедившись, что источник задымления в указанной квартире, жители вызвали пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС специальными средствами вскрыли двери жилища потерпевших и приняли меры к локализации возгорания.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, в квартире огнем повреждены домашние вещи, диван и постельные принадлежности. Квартира закопчена по всей площади. В 5:08 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 7 единиц техники и 20 человек личного состава.

На место происшествия незамедлительно прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела. В короткие сроки были произведены первоначальные следственные действия.

В настоящее время назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины пожара и смерти потерпевших, опрошены жильцы дома. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске с начала года на пожаре погибло двое — пожилые супруги в Новом поселке, пострадало 7 человек.


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