Картошку с болезнями и тяжелыми металлами обнаружило на рынках Роскачество

Роскачество провело проверку картофеля и выяснило, что большинство клубней заражено болезнями растений, но для здоровья человека они неопасны.

Кроме того, Роскачество впервые за долгое время выявило превышение по содержанию кадмия (тяжелый металл, один из самых токсичных элементов) в раннем импортном картофеле из сетевого магазина и раннем картофеле, купленном на рынке.

Утверждение, что картошка напичкана пестицидами, Роскачество назвало мифом и страшилкой.

«Результаты исследования позволяют утверждать, что при соблюдении регламента применения препаратов (дозировки и сроков выдержки от момента обработки до поставки) в клубнях не обнаруживается остаточных количеств пестицидов»,— говорится в обзоре.

Роскачество также отметило, что польза молодой картошки преувеличена, а позеленевшая для человека не опасна.

Источник: Ъ