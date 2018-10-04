Семья сгорела на пожаре в квартире многоквартирного дома в Новосибирске
По числу смертей во время селфи второе место занимает Россия
Убытки показывает налоговикам каждая пятая российская компания
«Курьер. Среда. Бердск» внесут в Устав города как официальный источник информирования
Картошку с болезнями и тяжелыми металлами обнаружило на рынках Роскачество
На 33 квартиры в год зарабатывают депутаты Заксобрания Новосибирской области
Вместо полок в плацкартных вагонах появятся капсулы
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Признался в хищении 1,2 млн рублей замглавы Советского района Новосибирска
Повышение пенсионного возраста в России утвердил Владимир Путин