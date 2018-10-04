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На 33 квартиры в год зарабатывают депутаты Заксобрания Новосибирской области

Губернатор Травников на их фоне выглядит скромно. На свою зарплату в 2017 году он мог бы купить лишь трехкомнатную в спальном районе.

4.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
На 33 квартиры в год зарабатывают депутаты Заксобрания Новосибирской области

Любопытное исследование провёл портал недвижимости N1.RU, переведя в квартирный эквивалент зарплаты новосибирских чиновников.

Выяснилось, что депутат Законодательного собрания Александр Манцуров зарабатывает 71,4 миллиона рублей в год и на эти деньги может приобрести 33 однокомнатных квартиры или 15 трёхкомнатных. Такие же доходы и у его коллеги Олега Кочерги. Получается, вдвоём они могут выкупать в год по одному среднему многоквартирному дому. А вот председатель Заксобрания Андрей Шимкив заработает за это время лишь на типовую «двушку» примерно за 3,7 млн рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в квартирном эквиваленте также получает достаточно скромно. За 2017 год он мог бы купить с зарплаты трёхкомнатную квартиру в спальном районе. К слову, доходы других членов областного правительства примерно такие же. Выделяется только уже бывший министр здравоохранения Олег Иванинский, зарабатывавший на три однокомнатных квартиры и одну комнату в год.

Однако не все депутаты и чиновники имеют настолько квартироёмкие зарплаты. Например, дохода Дарьи Украинцевой, самого молодого депутата Заксобрания НСО шестого созыва, хватило бы лишь на первоначальный взнос по ипотеке – 125 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре выяснилось, большинство жителей Новосибирска считают, что в старости можно жить на доход от сдачи квартиры в аренду, но не все верят, что смогут заработать на такое жильё.

Источник: Cuб.фм


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