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Вместо полок в плацкартных вагонах появятся капсулы

Так пассажирам создадут индивидуальное пространство. В новых вагонах также будут розетки, wi-fi.

4.10.2018 Нет комментариев
 
Вместо полок в плацкартных вагонах появятся капсулы

На вокзале Новосибирск-Главный

На российских железных дорогах в ближайшие два года появятся новые, более комфортные типы пассажирских вагонов. Они, в частности, придут на смену традиционным плацкартным вагонам.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал глава РЖД Олег Белозеров, отвечая на вопрос «РГ» в рамках форума «PRO//Движение.1520».

Рассматриваются даже варианты мест капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное пространство. Есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки, сказал Белозеров.

В новых вагонах также будут розетки, wi-fi.

Источник: РГ


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