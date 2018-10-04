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Признался в хищении 1,2 млн рублей замглавы Советского района Новосибирска

Житель Бердска Павел Ладышкин через поставные фирмы организовал уборку улиц по более низкой цене, присвоив разницу в деньгах. За сотрудничество со следствием его не стали заключать под стражу.

4.10.2018 Фото: Навигатор 11 коммент.
 
Признался в хищении 1,2 млн рублей замглавы Советского района Новосибирска

Павел Ладышкин

Следственным отделом по Советскому району Новосибирска расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Советского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).

В ходе расследования установлено, что в начале 2018 года в ходе исполнения муниципального контракта в сфере жилищно-коммунального хозяйства подозреваемый, используя служебное положение, через подставные и подконтрольные ему юридические лица обеспечил выполнение работ по муниципальному контракту на проведение уборки улично-дорожной сети Советского района за гораздо меньшую сумму, чем это было предусмотрено его условиями.

Используя фактическое управление расчетными счетами подконтрольных организаций, подозреваемый похитил не освоенные бюджетные денежные средства в особо крупном размере в сумме более 1 200 000 рублей.

Преступление были выявлено оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску.

В ходе проведения масштабных обысковых мероприятий обнаружены и изъяты предметы, прямо подтверждающие причастность подозреваемого к совершению преступления.

-После доставления в следственный отдел он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем фигуранту по уголовному делу было принято решение избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказал и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о Павле Ладышкине, который живет в Бердске. Вчера, 3 октября, в его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски.


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(11) Комментариев

  1. Местный

    Уголовник !

    Thumb up 4 Thumb down 2

  2. zizou

    Павле Ладышкине, который живет в Бердске
    ============================
    ааа, поэтому бердских он и нанимал на уборку городка.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Аноним

    пожурят..и отпустят..нет наказания за миллион *LOL*

    Thumb up 7 Thumb down 1

  4. Костя

    вы тогда всю Россию пересажайте
    все так работают

    Thumb up 7 Thumb down 4

  5. Аноним

    Условное название максимум

    Thumb up 2 Thumb down 1

  6. Николай

    В молодости я был знаком с сотрудниками КГБ, от которых узнал, что когда они приходят с обыском, они уже знают, что искать, в каком обьёме, в каком месте. В 80-х годах мой солдат обронил бумажку с радиоданными, которые я написал для тренировки из головы, за которые извините за выражение «товарищи» заставили меня написать три мешка обьяснительных, в которых доказывал, что я и мои подчинённые не являются «верблюдами гималайскими»!
    Паша правильно решил, что необходимо сотрудничать со следствием. Может отделается лёгким испугом, условным наказанием. Правда, для этого ему надо будет кого-то сдать!
    Чиновники не все понимают, что времена поменялись. Преступления этой категории приравниваются к измене Родины, так как компроментируют власть, правящую партию!
    В Советский район пойдут значительные средства на известные реформы, потому надо расчистить руководство Кольцово -Академгородка -Бердск

    Thumb up 9 Thumb down 1

  7. Новый мэр

    Это не мать одиночка с ребенком инвалидом,которая подрабатывала моя полы. Вот её осудили а этот на повышение пойдёт. Вон Терепа пенсионным фондом управляет

    Thumb up 11 Thumb down 1

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