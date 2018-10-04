Признался в хищении 1,2 млн рублей замглавы Советского района Новосибирска

Следственным отделом по Советскому району Новосибирска расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Советского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).

В ходе расследования установлено, что в начале 2018 года в ходе исполнения муниципального контракта в сфере жилищно-коммунального хозяйства подозреваемый, используя служебное положение, через подставные и подконтрольные ему юридические лица обеспечил выполнение работ по муниципальному контракту на проведение уборки улично-дорожной сети Советского района за гораздо меньшую сумму, чем это было предусмотрено его условиями.

Используя фактическое управление расчетными счетами подконтрольных организаций, подозреваемый похитил не освоенные бюджетные денежные средства в особо крупном размере в сумме более 1 200 000 рублей.

Преступление были выявлено оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску.

В ходе проведения масштабных обысковых мероприятий обнаружены и изъяты предметы, прямо подтверждающие причастность подозреваемого к совершению преступления.

-После доставления в следственный отдел он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем фигуранту по уголовному делу было принято решение избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказал и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о Павле Ладышкине, который живет в Бердске. Вчера, 3 октября, в его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски.