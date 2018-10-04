Признался в хищении 1,2 млн рублей замглавы Советского района Новосибирска

Следственным отделом по Советскому району Новосибирска расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Советского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).
В ходе расследования установлено, что в начале 2018 года в ходе исполнения муниципального контракта в сфере жилищно-коммунального хозяйства подозреваемый, используя служебное положение, через подставные и подконтрольные ему юридические лица обеспечил выполнение работ по муниципальному контракту на проведение уборки улично-дорожной сети Советского района за гораздо меньшую сумму, чем это было предусмотрено его условиями.
Используя фактическое управление расчетными счетами подконтрольных организаций, подозреваемый похитил не освоенные бюджетные денежные средства в особо крупном размере в сумме более 1 200 000 рублей.
Преступление были выявлено оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску.
В ходе проведения масштабных обысковых мероприятий обнаружены и изъяты предметы, прямо подтверждающие причастность подозреваемого к совершению преступления.
-После доставления в следственный отдел он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием, в связи с чем фигуранту по уголовному делу было принято решение избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказал и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о Павле Ладышкине, который живет в Бердске. Вчера, 3 октября, в его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски.
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Уголовник !
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Павле Ладышкине, который живет в Бердске
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ааа, поэтому бердских он и нанимал на уборку городка.
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пожурят..и отпустят..нет наказания за миллион
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159 часть 4 — пожурят? Ну-ну
0 1
вы тогда всю Россию пересажайте
все так работают
7 4
Надо будет пересажают
4 2
не обобщай!
если ты и твои знакомые воруете — ждите: и за вами придут!
2 0
Условное название максимум
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В молодости я был знаком с сотрудниками КГБ, от которых узнал, что когда они приходят с обыском, они уже знают, что искать, в каком обьёме, в каком месте. В 80-х годах мой солдат обронил бумажку с радиоданными, которые я написал для тренировки из головы, за которые извините за выражение «товарищи» заставили меня написать три мешка обьяснительных, в которых доказывал, что я и мои подчинённые не являются «верблюдами гималайскими»!
Паша правильно решил, что необходимо сотрудничать со следствием. Может отделается лёгким испугом, условным наказанием. Правда, для этого ему надо будет кого-то сдать!
Чиновники не все понимают, что времена поменялись. Преступления этой категории приравниваются к измене Родины, так как компроментируют власть, правящую партию!
В Советский район пойдут значительные средства на известные реформы, потому надо расчистить руководство Кольцово -Академгородка -Бердск
9 1
Это не мать одиночка с ребенком инвалидом,которая подрабатывала моя полы. Вот её осудили а этот на повышение пойдёт. Вон Терепа пенсионным фондом управляет
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У Терепы не было уголовки
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