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Дело по гибели ребенка от удара током на опоре ЛЭП в Искитиме передали другому следователю

Родные погибшего подростка нашли адвоката и ждут результата проверки, чтобы подать иск в суд на РЭС и Ростехнадзор.

4.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Альбины Севериной Нет комментариев
 
Дело по гибели ребенка от удара током на опоре ЛЭП в Искитиме передали другому следователю

Подросток погиб от удара током на опоре ЛЭП 4 июля

Следственный комитет РФ по Новосибирской области продолжает проверку по факту гибели подростка в результате электротравмы на опоре ЛЭП в Искитиме. Об этом сайту «Весь Искитим» сообщил 4 октября и.о старшего помощника руководителя СКР Михаил Третьяков. Родственники погибшего ждут заключения следствия, чтобы направить исковое заявление в суд на искитимские РЭС и Сибирское управления Ростехнадзора. Они уверены, что РЭС должным образом не оформили оснащение ЛЭП, а Ростехнадзор не проверял оборудование вовремя, что стало причиной гибели их ребенка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от удара электрическим током при подъеме на опору ЛЭП, располагающуюся в черте Искитима, 3 июля погиб 13-летний подросток. Родные погибшего обратились с заявлением в прокуратуру и просили разобраться, кто является владельцем опоры ЛЭП, рядом с которой произошел несчастный случай, определить его меру ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание объекта. Кроме прокуратуры доследственную проверку по факту гибели подростка в результате электротравмы проводил Следственный комитет РФ по Новосибирской области.

Бабушка погибшего подростка Альбина Северина считает, что сотрудники Ростехнадзора провели неправильную экспертизу по опоре ЛЭП. В документ они не внесли то, что табличка «Не влезай! Убьет!» не просматривается из-за зарослей кустарника, и некоторые другие детали, которые отразил в своей проверке родственник потерявших ребенка, бывший специалист Ростехнадзора.

Как рассказала 4 октября Альбина Северина, по распоряжению прокуратуры, которая удовлетворила их обращение, в сентябре делом по гибели внука занялся другой следователь.

— Как только я получу результаты проверки Следственного комитета, буду подавать в суд. У меня уже есть адвокат, — заявила Северина.

Альбина Северина, вспоминая трагические события, связанные с гибелью ее внука, отмечает, что к опоре ЛЭП тогда шли семеро подростков — все они могли погибнуть.

— Если таблички были бы видны, мой внук не полез бы на вышку. Он отличник и прочитал бы все. Там должно было быть указано, какое напряжение, вышка должна быть окрашена. Когда проезжаешь вдоль железной дороги, видишь, что опоры все подкрашены, на всех есть знаки. Почему на железной дороге они есть, а у искитимских РЭС их нет? Да потому что те хозяева, а эти не хозяева, — возмущалась Альбина Кузьминична.

Северина сообщила, что в деле о гибели внука она увидела любопытный документ, из которого следовало, что кустарник возле опоры ЛЭП должны были вырубить еще в апреле. Но не сделали этого. Не выполнили свои профессиональные обязанности, подчеркнула Северина.

— Ростехнадзор тоже должен был следить за тем, что происходит в городе. Он не следил. И когда сотрудники проводили экспертизу, то упустили то, что предупреждающая табличка не видна из-за кустов, — была категорична Альбина Кузьминична.


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