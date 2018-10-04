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Повышением цены проезда закрывать долги перевозчиков не намерен минтранс Новосибирской области

В 2018 году предусмотрено 2,7 млрд рублей на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе 50 млн рублей – субсидирование перевозчиков на обновление подвижного состава.

4.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Повышением цены проезда закрывать долги перевозчиков не намерен минтранс Новосибирской области

Маршрутки — самый распространенный транспорт в Бердске

О необходимости тщательного контроля со стороны муниципалитета и повышения эффективности работы общественного пассажирского транспорта Новосибирска заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на встрече с перевозчиками 3 октября, организованной СРО «Транспортный Союз Сибири».

Участие во встрече приняли представители муниципальных и частных перевозчиков, мэрии Новосибирска. На мероприятии были рассмотрены проблемы развития общественного пассажирского транспорта в Новосибирске, а также вопрос пересмотра тарифа на проезд.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский внимательно выслушал аргументы и доводы перевозчиков, обосновывающие необходимость пересмотра тарифа и подчеркнул, что этот вопрос должен быть обязательно увязан с необходимостью повышения эффективности работы транспортных предприятий. «Муниципалитету необходимо предпринять грамотные управленческие решения по улучшению работы общественного транспорта с учетом мнения жителей Новосибирска. Ведь одна из задач местной власти – обеспечить максимально комфортные условия для передвижения людей на общественном транспорте. Здесь речь идет не только об обновлении подвижного состава, но и об оптимизации маршрутов с учетом потребности горожан», – отметил Анатолий Костылевский.

«Совместно с профильным департаментом мэрии разрабатывается комплексная схема организации движения, пассажирского транспорта. Ждем от департамента план действий, в том числе по улучшению транспортного сообщения города Новосибирска, – отметил Анатолий Костылевский. – Что касается тарифа на проезд, то он должен был экономически обоснованным, обеспечить возможность развития транспорта и выполнения социальных обязательств перед работниками отрасли. Пересматривать тариф, чтобы закрыть долги перевозчиков – неправильно, необходимо показать жителям насколько работа пассажирского транспорта улучшится. Окончательное решение по данному вопросу примет департамент по тарифам Новосибирской области после тщательного анализа и рассмотрения».

Министр также напомнил, что правительством региона в этом году предусмотрено 2,7 млрд рублей на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе 50 млн рублей – субсидирование перевозчиков на обновление подвижного состава.

В свою очередь, президент Транспортного Союза Сибири Валерий Новоселов рассказал, что тариф на перевозку общественным транспортом не пересматривался уже несколько лет, в то время как цены на бензин, солярку и комплектующие материалы растут. По его словам, в настоящее время подвижной состав самортизирован на 92%, возникают проблемы с капитальным ремонтом, кроме того, существующий уровень тарифа не позволяет обеспечить стандарты обслуживания пассажиров, предусмотренные в федеральном законодательстве. По мнению руководителя транспортного союза, необходимо не разовое повышение, а тарифная политика, рассчитанная на длительный период и предусматривающая регулярное изменение тарифа, как минимум, на уровень инфляции.

Напомним, что на прошлой неделе перевозчики выступили с открытыми обращениями к представителям власти о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте.


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