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В отпуске глава Бердска готовит дачу к зиме

Евгений Шестернин выйдет на работу 5 октября. В отпуске он провел три недели.

4.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
В отпуске глава Бердска готовит дачу к зиме

Уровень доверия к мэру Бердска Евгению Шестернину остается высоким — почти 69%

Не появился на аппаратном совещании в минувший понедельник, 1 октября, мэр Бердска Евгений Шестернин, чем удивил присутствующих в конференц-зале. 17 сентября в администрации Бердска сообщали, что глава Бердска уходит в отпуск на две недели.

Как выяснилось в отпуск мэр ушел  на три, а не две недели. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела общественных связей и информации мэрии Бердска Анна Чекмазова сегодня, 4 октября.

Однако в плане администрации Шестернин указан во многих мероприятиях как участник с 1 октября.

— По распоряжению от 4 сентября 2018 года глава Бердска находится в отпуске с 17 сентября по 4 октября. Завтра Евгений Анатольевич выйдет на работу, — рассказала Анна Владимировна.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что последние дни отпуска мэр проводит на своей даче — готовит загородное хозяйство к зиме.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на время отпуска мэра Бердска его место занял вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Ага. Картошку копает да теплицу консервирует :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    по загару увидим, на какой даче готовился :-D

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  3. Аноним

    А он что не человек? В этом весь Бердск не благодарный.

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  4. Аноним

    Анатольич, сделай возле Маркса 13 тротуар, невозможно ходить!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Аноним

    Не весь. Проценко только 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  6. Moris

    «начальник отдела общественных связей» — наверное хорошая должность

    Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Константин

    Вот это новость! Не знаю радоваться или нет.
    Что то из серии «Барин приехал!!!»

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