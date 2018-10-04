В отпуске глава Бердска готовит дачу к зиме
Упала в воду часть железнодорожного пролета Крымского моста
6 лет колонии просит обвинение для экс-депутата за хищение 20 млн рублей у КБУ Бердска
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Убытки показывает налоговикам каждая пятая российская компания
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Картошку с болезнями и тяжелыми металлами обнаружило на рынках Роскачество
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Ага. Картошку копает да теплицу консервирует
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по загару увидим, на какой даче готовился
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А он что не человек? В этом весь Бердск не благодарный.
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Не весь. Полпроцента только
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Анатольич, сделай возле Маркса 13 тротуар, невозможно ходить!
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Максимум попа пришлет
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Не весь. Проценко только
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«начальник отдела общественных связей» — наверное хорошая должность
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Вот это новость! Не знаю радоваться или нет.
Что то из серии «Барин приехал!!!»
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