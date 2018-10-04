В отпуске глава Бердска готовит дачу к зиме

Не появился на аппаратном совещании в минувший понедельник, 1 октября, мэр Бердска Евгений Шестернин, чем удивил присутствующих в конференц-зале. 17 сентября в администрации Бердска сообщали, что глава Бердска уходит в отпуск на две недели.

Как выяснилось в отпуск мэр ушел на три, а не две недели. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела общественных связей и информации мэрии Бердска Анна Чекмазова сегодня, 4 октября.

Однако в плане администрации Шестернин указан во многих мероприятиях как участник с 1 октября.

— По распоряжению от 4 сентября 2018 года глава Бердска находится в отпуске с 17 сентября по 4 октября. Завтра Евгений Анатольевич выйдет на работу, — рассказала Анна Владимировна.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что последние дни отпуска мэр проводит на своей даче — готовит загородное хозяйство к зиме.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на время отпуска мэра Бердска его место занял вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.