Одобрили повышение пенсионного возраста сенаторы России

Совет Федерации на заседании 3 октября одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин.
За этот закон проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались, передает «Интерфакс».
Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.
Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.
Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей — в 50-57 лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.
В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-у. Позже президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о реформе. Это он сделал в видеообращении к нации 29 августа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Перед тем как закон вступит в законную силу, его должен подписать президент.
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Вынесли смертный приговор людям….
И сегодня , кстати, 25 лет кровавого переворота с расстрелом парламента..
Символично , что уж….
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Вообще-то те пенсионеры, кто уже на пенсии, должны бы радоваться — им повысят и гарантировано обеспечат выплаты! У кого пенсия приближается, тоже особо не заметят продление сроков работы, т.к. переход к повышению пенсионного возраста будет идти постепенно, до 2032 года.
Или вам надо, чтобы все вышли на пенсию, а денег на выплаты нет?!
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Чему радоваться? Копейки повысят, как всегда! А повышение на рубли.
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Тем временем…этого не покажет государственное ТВ, Соловьиный помёт с коктебельским дачником не расскажут.
В Москве в среду, 3 октября, у здания Совета Федерации в день рассмотрения закона о повышении пенсионного возраста проходит акция протеста против его принятия. Как говорится в Twitter координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, на Большой Дмитровке собралось около 500 человек, которые «возмущены позорной и антинародной пенсионной реформой». В акции принимают участие депутаты от КПРФ, активисты «Левого фронта», профсоюзов и ряда других общественных организаций, говорится в одном из твитов. Участники акции пришли с плакатами, стоят в одиночных пикетах. Так, «Левый фронт» держит плакаты «Повышение пенсионного возраста — это геноцид!», а также портреты инициаторов «людоедской реформы» с надписью «Враг народа».
«Сенаторам из «Единой России» собравшиеся кричат «Позор!», требуют не принимать закон. Полиции много, но пока никого не задерживают, хотя обстановка накаляется», — говорится в Twitter Удальцова. Протестующие привязывают на ограждение вокруг здания красные ленты — символ борьбы за референдум о повышении пенсионного возраста, а также раздают их прохожим.
Поддержать протестующих пришли депутаты от КПРФ, начался импровизированный митинг. Удальцов в своем выступлении предложил провести новую общероссийскую акцию против пенсионной реформы 7 ноября. Сенаторов, идущих на заседание, протестующие призвали не голосовать за пенсионную реформу.
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Повысят на это повышение уже ни один рот открыл,,,, все повысится пенсионеров ни когда в покое не оставят, они всем как кость в горле,,,,,
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Ну а чего же КПРФ в конституционный суд заяву на этих беспредельщиков не подаёт. В Конституции черным по русскому написано кто когда выходит на пенсию и тому подобноё. Наш гараннт Конституции нам с телевизора всем в уши вкручивае …и всё нипочём.
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Потому, что КПРФ, это потешная оппозиция, ручная и мягкая, ну, там, немного побузить на своём сайте или прийти в футболках на заседание, проголосовать против, прекрасно понимая, что их голоса ни на что не влияют Вроде как и оппозиция и одновременно, всё системно и бюджетно финансировано https://www.rbc.ru/politics/15/06/2018/5b210d9b9a794781c899600b
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