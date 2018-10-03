Уголовное наказание для работодателей за увольнение предпенсионеров одобрили сенаторы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

За такие деяния вводится штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

Представители делового сообщества и профсоюзы ранее высказались против столь жесткой меры и предлагали смягчить законопроект.

Закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста был принят Госдумой на заседании 25 сентября. Проект закона был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, при рассмотрении в Госдуме документ не претерпел изменений.

29 августа Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом. 6 сентября Путин внес в Госдуму соответствующую поправку к закону.

27 сентября Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

Изначально правительством РФ планировалось постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.

Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му.

Источник: Интерфакс