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Как отдыхаем на Новый год и в майские праздники в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных дней в следующем году.

3.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Как отдыхаем на Новый год и в майские праздники в 2019 году
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году: на Новый год россияне будут отдыхать десять дней подряд, в мае — дважды по несколько дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Как следует из документа, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества нерабочими будут два дня — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — три: с 8 по 10 марта. В мае россиян ждут пятидневные каникулы — с 1 по 5 мая, а затем еще четыре выходных дня в честь Дня Победы — с 9 по 12 мая.

Выходным также будет День России — 12 июня, а на День народного единства выпадают три дня отдыха — со 2 по 4 ноября.

Ранее российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения Минтруда о переносе выходных в 2019 году.

Источник: РИА Новости


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