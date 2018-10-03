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Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

Им старые коммунисты рассказывали, как жилось при советской власти и почему расстреляли Верховный Совет в 1993 году. Именно этому событию был посвящен пикет у памятника Ленину.(ФОТО)

3.10.2018 2 коммент.
 
Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

На пикете в Бердске

На пикет, посвященный 25-й годовщине расстрела Верховного Совета, сегодня, 3 октября, к памятнику Ленину в Бердске вышло порядка 20 человек. Акцию провел горком КАПРФ.

— Сегодняшний пикет в память о событиях 1993 года. Параллельно наши люди собирают подписи по реформе так называемой пенсионной, — отметил лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов, который и является организатором памятного пикета. — Я не знаю, повлияют ли протесты, но надо действовать. А результат все равно будет! Не завтра, не послезавтра, а может быть через год или два будет!

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

Сергей Бессонов

По словам Сергея Евгеньевича, «люди отстраняют себя от жизни, в которой живут»:

-Тут много факторов. У одних — это нужда, заставляющая думать только о куске хлеба. Есть те, кто, наоборот, чувствуют себя уверенно и в этой жизни. Другой полюс, они богатые, у них все есть. А остальное большинство говорят, что я хуже всех? Я имею работу, какое-то жилье, как-то детям помогаю. Достаточно с меня. Эта самоуспокоенность и мешает людям трезво, серьезно, отстраненно посмотреть, как мы живем. Спросить бы этого человека, а что, ты каждый год по путевке куда-нибудь ездишь? А что, тебя лечат бесплатно? А что, ты имеешь все льготы, которые ты имел при советской власти? Да, нет же конечно. Но он уже не думает об этом. Он свыкся. Опустился. Забыл. Вот и все.

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

Геннадий Багрянцев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему он вышел на пикет:
— Я пришел сейчас сюда, чтобы остановить то беззаконие, которое творится в настоящее время. «Единая Россия», взяв полноту власти протаскивает законы.  Все  понимают, что эта система подсчета голосов на выборах — просто дурилка. Надо 70 процентов, 70 получат, надо 90, 90 получат. Как бы ты не голосовал. Поэтому и приходят люди — патриоты России, которые хотят лучшего будущего России, чем сейчас. («Справедливого»,- кто-то крикнул рядом). Справедливость сейчас выходит из моды, а это был самый главный показатель на Руси. А сейчас то что дали тебе, то и пожинай.

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске25 летняя Елена Пискунович поставила подпись против повышения пенсионного возраста.
— Я слышала, что взрослые за это переживают. Я надеюсь, что возраст пенсионный снизят. В 50 лет можно выходить на пенсию и отдыхать, — высказалась «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

По словам Сергея Бессонова, за сегодняшнюю 2-часовую акцию собрали более 80 подписей против пенсионной реформы. Но работа продолжается и за пределами акции — «в свободном полете».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов, он уже передал в обком КПРФ 1500 подписей бердчан, не согласных с повышением пенсионного возраста. Их собрали за два месяца в том числе и в ходе четырех разрешенных властью протестных акций.

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

Несмотря на «народную апатию», Бессонов оценивает сегодняшнюю акцию как удачную. Он полагает, что привлечь внимание общественности к событиям 25-летней давности получилось.

-Люди подходили, интересовались. Ведь и пожилые уже забыли про это — расстрел Верховного совета РСФСР. А молодежь вообще не знает. Поэтому мы рассказывали бердчанам разного возраста, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

По его словам, до 7 ноября — дня октябрьской революции 1917 года — массовых акций бердские коммунисты не планируют. Но если поступит команда из центрального штаба, будут проводить.

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Работа журналиста понравилась, сборщики подписей и лозунги улыбнули, коммунисты превратились в клоунов 8)

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    • Аноним

      работать тебе до гробовой доски! А то как уничгтожают завоевания коммунистов: 8-ми часовой рабочий день, 5-ти дневная рабочая неделя, бесплатная медицина, образование, пенсия в 55-60 лет. Всё это отнято. Тебя не напрягает? Вот деды и выходят на пикеты. Душа у них за внуков своих, чужих ли, российских болит. Они за детей своих и сейчас на танки пойдут. А ты и дальше за путина голосуй.

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