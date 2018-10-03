10 млн рублей за полиграфические заказы похитили руководители колледжа в Новосибирске

Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено и соединено в одном производстве восемь уголовных дел в отношении 46-летней начальника отдела кадров госучреждения «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).

Преступления были выявлены оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирской области.

В ходе расследования уголовного дела и проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 39-летнего директора колледжа и 46-летней бухгалтера образовательного учреждения.

По данным следствия, начальник отдела кадров зарегистрировала на своего родственника организацию, целью которой являлось оказание полиграфических услуг. После этого, в период с 1 июля 2014-го по 1 июля 2018 года трое фигурантов по уголовному делу под видом оказания платных услуг колледжем принимали заказы по изготовлению полиграфической продукции, которые выполняли на оборудовании и силами штатных сотрудников учреждения. Денежные средства за произведенные работы, а это в общей сумме около 10 млн рублей, контрагенты перевели на расчетный счет подконтрольной организации, после чего распоряжались ими по собственному усмотрению.

В настоящее время директор и бухгалтер образовательного учреждения задержаны по подозрению в совершении преступлений.

По ходатайству следователя судом рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

С целью сбора доказательств по уголовному делу допрошены свидетели, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в учреждении, по результатам которых изъяты необходимые документы, интересующие следствие.