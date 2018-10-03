Приговор по делу наркокартеля SibLabs начал оглашать облсуд в Новосибирске

Во вторник, 2 октября, судья Новосибирского областного суда Виктория Опанасенко начала оглашать приговор

по уголовному делу о межрегиональной ОПГ SibLabs, у которой, по официальному заявлению ФСКН, изъяли химических солей на 4 млрд рублей.

Первоначально зачтение приговора планировали на 30 августа, но по неизвестным причинам дату перенесли на месяц. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вердикт судья провозгласит в понедельник, 8 октября. В деле более 300 томов, сотни преступных эпизодов.

На скамье подсудимых в Новосибирском областном суде 16 человек. Организатором ОПГ согласно материалам дела считается уроженец Бердска. Суд начался в апреле 2017 года. А задержали первых подозреваемых в связях с «синдикатом» еще в августе 2013-го в Бердске с 2,5 кг синтетики. Их уже осудили, хотя, по некоторым данным, их причастность к SibLabs не установлена.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у наркоторговцев, по данным ФСКН (расформированного в 2016 году), кроме баснословного количества наркотиков в 2015 году изъяли 4 дорогих авто, более 50 банковских карт, два десятка телефонов, с десяток планшетов и ноутбуков, золото и 300 000 рублей.

По версии обвинения, SibLabs не менее двух лет сбывал так называемые дизайнерские синтетические наркотики в Новосибирской области и Алтайском крае. Еще в 2013 году за наркокартелем начали следить правоохранители в разных городах Сибири, в том числе и в Бердске.

Наркополицейские стремились разоблачить как можно больше участников ОПГ, которые разработали, по выводам ФСКН, специальные меры конспирации. Концентрат для приготовления химических солей наркоторговцы «возили сотнями килограммов». У участников банды изъято в общей сложности 100 кг концентрированных дизайнерских наркотиков. Из этого можно было приготовить 2 тонны курительных смесей (на сумму 4 млрд рублей), посчитали в ФСКН.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту, незаконные хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурантам грозят большие сроки — до 20 лет лишения свободы. А «главаря», уроженца Бердска могут изолировать пожизненно.

Его отец, между тем, нашел нестыковки в ходе следствия, о которых он уведомили все, какие только возможно правоохранительные и силовые ведомства. Николай подробно излагал свою позицию «Курьер. Среда. Бердск», указывая на подставные фотографии и данные из макбука, который, по его мнению, невозможно было вскрыть.

Гигантские объемы наркотиков, по версии следствия, «главарь» получал и оформлял через компанию экспресс-доставки грузов СДЭК. Однако по официальной справке службы, он не являлся ее клиентом. Три года, говорят следователи, они не могли поймать организатора ОПГ. Между тем, он постоянно летал в Москву, где у него был бизнес. Поэтому отследить его передвижение и местонахождение не представляло никакого труда, подчеркивает Николай.

Одним из главных проколов следствия Николай считает хищение вещественных доказательств в ходе расследования. Это подтверждается протоколом от 19 июля 2017 года, подписанным следователем Железнодорожного отдела СКР по Новосибирску. Уголовно-процессуальная проверка установила, что в период с 26 февраля 2016-го по 31 мая 2017-го «неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах тайно похитило изъятые по уголовному делу документы, предметы и денежные средства». Из вещдоков исчезли макбук, водительское удостоверение и документы на машину «Лэнд Крузер 200», один комплект ключей от автомобиля «Шевроле Камаро» и деньги в сумме 5000 рублей.

Однако позже в полиции заявили, что исчезнувшие вещдоки вообще не передавали на хранение. Следовать Нефедова, дескать, плохо помнит и может ошибаться. Она даже запамятовала, какие документы изымали при обыске и возбуждала ли дело вообще. Но поясняла, что в связи с большим объемом работы сама не ходила в камеру хранения за вещественными доказательствами — их приносили сотрудники наркоконтроля (кто именно, не помнит).

«В настоящее время она не может пояснить, по какой причине в сопроводительном письме указан один макбук, хотя в протоколе обыска было указано, что изъято два. Можно предположить, что не все вещественные доказательства, сданные в камеру хранения, были возвращены из нее для последующей передачи в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области», сказано в протоколе. Наркоконтроль, напомним, расформировали в 2016 году.

А служебная проверка, проведенная в феврале 2017-го установила, что макбук, ключи от машины, деньги и водительские права в ходе предварительного следствия вообще не признавались вещественными доказательствами. Тогда тем более родственники подсудимого «главаря» интересуются, куда все исчезло.

Между тем, Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении следователя областного управления ФСКН в связи с отсутствием состава преступления.

Николай был 2 октября в суде и рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что, суд, по его мнению, настроен решительно — не проверять достоверность фактов, предъявленных следствием, а просто их констатировать с обвинетельным уклоном.

Отец «главаря» намерен обжаловать любой обвинительный приговор, продолжая настаивать на ошибках и преступлениях при расследовании и недоказанности того, что организатором наркокартеля является именно его сын.