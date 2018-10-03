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Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

Бердская мэрия три года ждет исполнение приказа военного ведомства по формированию земельных участков, чтобы перевести ее в муниципальную собственность и сделать ул. Горького сквозной.

3.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.
 
Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

В мэрии уверены, что сквозной проезд по ул. Горького разгрузит половину города

Часть территории Министерства обороны, находящаяся в границах Бердска, уже передана в муниципальную собственность города. В их числе многоквартирные жилые дома, расположенные на улицах Советская и Пионерская и земельные участки, занятые повысительной насосной станцией.

Раздел земельного участка для передачи в муниципальную собственность планировалось произвести в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Директор департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ утвердил об этом приказ 30 декабря 2015 года. Однако до сих пор границы образуемых земельных участков не сформированы, данные о них в реестр сведений государственного кадастрового учета не внесены.

-В настоящее время рассматривается вопрос о передачи части земельного участка в собственность Бердска для строительства главной магистрали города улицы Максима Горького, которая должна соединить центральную часть Бердска с микрорайоном Раздольным, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска.

Для того, чтобы передача земли состоялась необходимо провести межевание земельного участка с последующим внесением сведений о границах, полученных в результате раздела, в реестр сведений государственного кадастрового учета. При этом администрация Бердска готова провести эти работы за счет средств бердского бюджета.

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнил, что вопрос о строительство дороги предусмотрен Генпланом градостроительства Бердска, однако говорить о перспективах ее строительства пока рано.

— Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный. Только потом можно говорить о финансировании строительства этой дороги. Пока городу есть что строить, но эта дорога городу нужна, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле Минобороны обещал за две недели подписать приказ о передаче земель городу. Накануне согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького. Вопрос необходимо урегулировать, чтобы сделать ул. Горького сквозной.

Справка:

С 1984 года на основании государственного акта на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения и бессрочного пользования, 440 га бердской земли стала принадлежать Министерству обороны РФ.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    На фото видно, что широкая улица перетекает в узкую, расширение не привиделся… 8)

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  2. ирина

    Быстре бы это произошло. Бердск потихоньку превращается в город . на наш век интересно это попадет?)

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  3. Гость

    Тогда уж сразу прокладывать широкую дорогу, добавить за счёт сноса домов частного сектора далее ул.Пушкина. =-O

    Thumb up 5 Thumb down 2

  4. Аноним

    Смотря кому нужна…
    Тем кто в центре живет — 100 лет не сдалась
    А тем что на микрорайоне, а особенно на Белокаменном, а также Раздольном, Юго-Западном, Юго-Восточном, а еще дачникам и любителям ездить в сторону Водозабора — конечно нужна!
    А дальше банальное противостояние «цента» и микрорайоновцев.
    Но надо признать: вторых больше, да и город развивается в ту сторону, поэтому появление магистрали неизбежно и отвечает интересам большинства.

    Thumb up 8 Thumb down 7

  5. А.

    МАРАЗМ !!!!!!!!!!!! Оставьте площадь в покое !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    • ирина

      с чего бы это? тем кто на микрорайон ездит каждый день важнее отсутствие пробок,нежели какое то празднование раз в год.

      Thumb up 8 Thumb down 5

  6. Михаил

    Площадь нужно перенести в другое место, сделать больше и красивее, а здесь и правда лучше проложить дорогу, для города так лучше будет.

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  7. Аноним

    Почему никогда не писали о процедуре передачи земли заливов в районе Бердска в частную собственность, а тут про какую-то хрень — » Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный.», там все было быстро и решительно (за бабло?).
    Депутаты — Ауууу!

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  8. Улица Маяковского

    Гвозди бы сделать из этих людей

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