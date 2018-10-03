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Восстановился по суду на работе кадровик главка МВД по Новосибирской области

Поводом для отставки стала подготовка документов о назначении замом начальника полиции ГУ МВД без согласования с врио губернатора Травниковым. За вынужденный прогул уволенный получит 250 тыс. рублей.

3.10.2018 Один комментарий
 
Восстановился по суду на работе кадровик главка МВД по Новосибирской области

В Новосибирске уволенный из полиции начальник отдела кадров восстановился в должности через суд — работодатель обязан немедленно взять его обратно. Такое решение накануне, 2 октября, вынес Октябрьский районный суд. Об этом корреспонденту  HГC рассказала помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Светлана Юрченкова, которая давала в суде заключение по этому гражданскому делу.

По её словам, истец работал начальником отдела кадров управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Новосибирской области с 1 января 2017 года. Но весной 2018 года руководство решило наказать кадровика за то, что он не проследил за подчинёнными. Они подготовили документы о назначении заместителя начальника полиции ГУ МВД, не согласовав его кандидатуру с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым (с 14 сентября действующий губернатор — прим. ред.).

За это руководство решило понизить кадровика в должности.

«23 марта 2018 года на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде перевода на нижестоящую должность в органах внутренних дел. Ему был предложен список имеющихся вакансий. 22 июня 2018 года <…> [истец] был уволен на основании статьи 82-й части 2-й пункта 14 Федерального закона № 342 «О службе в органах внутренних дел» в связи с отказом сотрудника от перевода на нижестоящую должность в органах внутренних дел в порядке исполнения дисциплинарного взыскания», — описала ситуацию Светлана Юрченкова.

Она уточнила, что в своём иске уволенный полицейский оспаривал оба приказа: и о понижении в должности, и об увольнении. Но Октябрьский районный суд посчитал, что незаконным было только увольнение. Такой позиции в своём заключении придерживалась и представитель прокуратуры.

«Я посчитала, что была нарушена процедура увольнения, потому что <…> [истец] подал три рапорта о переводе его на нижестоящие должности. То есть он согласился с предложенными ему вакансиями, но вместе с тем ответчики не приняли его на должность, говоря о том, что он не соблюл порядок перевода, что он не согласовал эти должности с будущими работодателями. Хотя на него не возложена была такая обязанность. Они говорили о том, что он должен был писать рапорты на каждую должность, на которую он хочет [перевестись], а он в одном рапорте указывал несколько должностей. В судебном заседании говорил, что ему без разницы, какая должность — он был готов пойти на любую из них», — пояснила Светлана Юрченкова.

По её данным, суд отменил приказ об увольнении истца и восстановил его в должности начальника отдела кадров.

«Его восстановили на работе, взыскали утраченный заработок за время вынужденного прогула в размере 238 тысяч рублей и <…> компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», — добавила помощник прокурора.

Она пояснила, что решение суда ещё не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.

Корреспондент НГС направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, планирует ли ответчик обжаловать это решение. В свою очередь истец сообщил, что не вправе давать комментарии для публикации, поскольку он теперь снова сотрудник органов внутренних дел, а это в силу закона налагает на него ограничения.

Летом 2018 года в должности через суд удалось восстановиться уволенному руководителю бердского следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Сергею Копырину. Он сделал это уже во второй раз — в первый раз начальство пыталось уволить его еще в 2015 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подавать апелляционную жалобу на второй вердикт суда о признании увольнения Копырина незаконным Следственный комитет, судя по всему не будет. Впрочем, у Сергея Анатольевича истек 5-летний срок трудового контракта с СКР. Ранее Копырин планировал подавать рапорт о продлении договора. Возможно, теперь его планы изменились.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    МВД постоянно наступает на одни и те же грабли с этими увольнениями, видимо проблема с юристами, корочки есть, а знаний нет. :-D

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