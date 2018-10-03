Работники АО «Искитимцемент» приняли участие во всероссийской акции «Чистый берег»

Надев перчатки и взяв мешки для мусора, 45 заводчан очистили территорию от накопившихся за лето «следов пребывания» отдыхающих: одноразовых стаканчиков, стеклянных и пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, сигаретных пачек. Чтобы убрать более крупный бытовой мусор – остатки строительных материалов, сломанную бытовую технику, запасные части от автомобилей, мебель – пришлось задействовать заводскую спецтехнику (самосвал и погрузчик).

За несколько часов коллектив «Искитимцемента» очистил береговую линию протяженностью три километра, собрал 300 мешков мусора. На свалку для утилизации вывезли семь КамАЗов отходов.

«К сожалению, после окончания купального сезона наши водоемы становятся неприглядными: повсюду мусор, пакеты, битое стекло. Количество бытового мусора, который мы обнаружили на берегу Берди, ошеломляет. Жители близлежащих домов рассказывают, что ночью сюда приезжают на автомобилях и выбрасывают все, что не нужно. Это недопустимо! – считает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Каждый из участников субботника внес посильный вклад в наведение и поддержание санитарного порядка на берегу реки. В следующем году мы пригласим присоединиться к уборке жителей частного сектора и представителей предприятий, дома и офисы которых расположены вблизи водоема. Наша общая задача – беречь окружающую среду».