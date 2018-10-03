6-метровый памятник князю Владимиру открыл Травников с владыкой Тихоном в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Тихон вместе с новосибирцами приняли участие в открытии памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Памятник установлен на Западном жилмассиве, на территории Троицкого сквера Троице-Владимирского собора.

Андрей Травников отметил, что открытие памятника великому зачинателю истории православия в России Князю Владимиру – долгожданное событие, которым завершается многолетнее благоустройство и оформление Троицкого сквера. «Уверен, это будет не только популярное место отдыха жителей Ленинского района, но и место, постоянно напоминающее о лучших и самых великих страницах истории нашего государства. Появился повод для гордости и напоминания сегодняшним молодым поколениям о великой истории нашей Родины», – подчеркнул глава региона.

Губернатор Новосибирской области особо отметил, что в деле открытия памятника и оформления Троицкого сквера ярко проявилось сотрудничество всех сторон: властей, епархии, бизнеса, меценатов, депутатского корпуса и жителей города и области. «Памятник Князю Владимиру – это символ возрождения духовности нашего народа и государства и хороший пример преображения городской среды», – отметил Андрей Травников.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поблагодарил руководство Новосибирской области за финансовую помощь и поддержку, оказанную Новосибирской епархии при строительстве и благоустройстве территории храмового комплекса Троице-Владимирского собора.