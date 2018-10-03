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Минтруд: Как будут индексировать пенсии до 2024 года

Министр Топилин пояснил, что «при такой инфляции целесообразно повышать пенсию один раз в год».

3.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Минтруд: Как будут индексировать пенсии до 2024 года

Пенсия будет индексироваться один раз в год с 1 января до 2024 года. Об этом сообщил во вторник глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

«Мы в законе предусмотрели на шесть лет индексацию с 1 января один раз в год, это отличие от действующего законодательства», — сказал Топилин.

Он пояснил, с чем связано это решение. «Один год мы попали в такую ситуацию, когда нам пришлось чуточку доиндексировать пенсии с 1 апреля, это вызвало реакцию непозитивную у граждан, потому что это очень маленькая прибавка. Тот уровень, который предполагается в прогнозе, он несколько колеблется, но в целом это примерно 4%. По итогам 2018 года это будет ниже… при такой инфляции целесообразно индексировать пенсию один раз в год», — сказал министр.

Поправки в пенсионное законодательство
Госдума 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. Ко второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества рожденных женщиной детей, а также сохраняются действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижении ими 55 лет, мужчинам — 60, причем предусмотрена возможность единовременной выплаты.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. просто я

    Читал-читал как же будет индексироваться пенсия до 24 года, но так и не понял. Наверное глаза не из того места растут….
    Ожидал что-то типа: каждый год с 1 января на % инфляции за предыдущий год + 7%. Вот это понятно.
    А то про возраст четко написали — «сдохните на работе, всё равно пенсии не увидите», а как пенсию индексировать, так поплыли рассуждать об инфляции… А как индексировать будете?
    И даже о виртуальной тыще уже молчок….

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