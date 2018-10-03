Четыре дома признаны самыми благоустроенными за счет жителей в Бердске

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Микрорайон 5, только благоустраивать научились. А какая там злая председатель дома из соседских домов детей не пускает на площадку, это что за Цербер. Пришла как то с сыном так она нас выгнала. Ради бумажки только и стараются.
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Поддерживаю, забор поставили,осталось колючую проволоку повешать)
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А где фото лучших дворов?
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