Четыре дома признаны самыми благоустроенными за счет жителей в Бердске

1 октября в мэрии Бердска наградили победителей конкурса на лучший двор и детскую площадку. Сам конкурс состоялся в августе. Комиссия определила 6 победителей в разных номинациях.

В ходе работы комиссией был отмечен ряд многоквартирных домов, на территориях которых жители проявили инициативу и участие, разбили клумбы, высадили цветы. В этих дворах красуются яркие цветы, высажены саженцы, привлекают внимание ухоженность и чистота.

-Такими территориями в нашем городе по праву можно гордиться. Действенное участие бердчан в создании зеленого наряда дворов и улиц помогает нашему городу оставаться чистым и красивым, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Победителям за участие в благоустройстве придомовой территории и активную гражданскую позицию вручили благодарственные письма горадминистрации:

1) Акимкиной Наталье Дмитриевне (ул. Лунная, 21)

2) Гореловой Татьяне Ивановне (председатель совета дома ул. Лунная, 21)

3) Грудиной Нине Петровне (микрорайон Северный, 19)

4) Курандиной Елене Максимовне (председатель совета дома ул. Рогачева, 11А)

5) Минаковой Оксане Юрьевне (председатель совета дома ул. Микрорайон, 5);

6) Медюха Виктории Николаевне ( Микрорайон, 5).