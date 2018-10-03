Путин смягчил экстремистскую 282-ю статью УК РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к проекту, для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 282 УК РФ.

«Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», летом 2016 года Бердский городской суд признал бердчанина Максима Кормелицкого виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 282 УК РФ — разжигание ненависти по религиозному признаку. Причиной тому стала чужая картинка на стене Кормелицкого «ВКонтакте». На ней были изображены купающиеся в Крещение люди. Сопровождалась она нецензурной подписью, которая выставляла православных как людей, мягко говоря, недалеких. Дескать, они зря рискуют здоровьем ради религиозного обряда.

В суде Кормелицкий полностью признал свою вину, но подчеркнул, что помимо него картинку репостили еще как минимум 70 человек, а до суда дошел только он один. Учитывая не самую лучшую характеристику подсудимого, а также многочисленные факты привлечения его к административной и уголовной ответственности, суд решил, что исправить молодого бердчанина сможет только колония-поселение. Максим получил 1 год и 3 месяца реального срока.

Но Кормелицкий не согласился с мерой наказания. Он считает, что суд вынес слишком суровый вердикт.

Отметим, что дело Кормелицкого вызвало бурную реакцию. У бердчанина появилось немало сторонников и последователей. Многие начали размещать у себя картинку, за которую Максим получил срок. А местная активистка партии «Яблоко» Светлана Каверзина даже пожаловалась на саму себя в СКР. Правоохранители сначала не нашли состава преступления в действиях Каверзиной, а потом возобновили проверку и вызывали ее на повторный допрос.

Позже организация «Меморил» признала Кормелицкого политзаключенным. Но сел он в колонию строго режима за покушение на убийство своей подруги, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».