Вице-мэр Бердска: Мы греем космос!

На заседании штаба коммунальщиков и жилищников по случаю начала отопительного сезона сегодня, 3 октября, вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что бердчане открывают окна, спасаясь от жары:

— На улице тепло, люди окна открывают. Получается, мы сегодня греем космос.

Несмотря на теплую октябрьскую погоду представители всех управляющих компания попросили заблаговременно начинать прогонять давление в батареях по домам:

— Система отопления завоздушена, приходится часто сбрасывать воздух из труб. Когда информация идет о запуске отопительного сезона, то стоит информировать горожан, что мы сбрасываем воздух, а не даем тепло.

Представитель УК «Жилкомсервис» подтвердил — в трубах много воздуха. По заявкам жителей домов, воздух из труб спускается, но в некоторых квартирах холодно до сих пор.

-Кто будет компенсировать расходы по работе двух насосов за это время? — поинтересовалась у управляющих компаний технический директор Комбината бытовых услуг, который подает теплоноситель, Ирина Корниевская.

Владимир Захаров предложил более детально обсудить этот вопрос, так как нареканий в связи с началом отопительного сезона у бердчан много.

Помимо этого начало отопительного сезона 2018 года ознаменовалось множеством порывов на теплосетях Бердска. Увы, устранять дефекты оперативно КБУ не может.

-Пытаемся устранять, но, к сожалению, оперативность у нас в этом году хромает. Та как приходится менять участки трубопроводов. Невозможно устранять порывы локально, — отметила Ирина Корниевская.

Сегодня сотрудники Комбината бытовых услуг устраняют дефекты на теплосетях улиц Орджоникидзе, Комсомольской, Горького, Рогачева и в Микрорайоне. В одних домах нет горячей воды, в других — тепла.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что развертывание систем отопления продлится до середины октября. Однако на улице холодает, а проблемы с запуском отопительного сезона решаются медленно.