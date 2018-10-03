КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам квартиру на земле
Продам комнату! 8913-766-58-50 Светлана.
продам
продам
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин

Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска

Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

Вице-мэр Бердска: Мы греем космос!

Уголовное наказание для работодателей за увольнение предпенсионеров одобрили сенаторы

10 млн рублей за полиграфические заказы похитили руководители колледжа в Новосибирске

Как отдыхаем на Новый год и в майские праздники в 2019 году

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

6-метровый памятник князю Владимиру открыл Травников с владыкой Тихоном в Новосибирске

Приговор по делу наркокартеля SibLabs начал оглашать облсуд в Новосибирске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Вице-мэр Бердска: Мы греем космос!

Управляющие компании раскритиковали алгоритм запуска отопительного сезона. У Комбината бытовых услуг хромает оперативность по устранению порывов на теплосетях города.

3.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 16 коммент.
 
Вице мэр Бердска: Мы греем космос!

Большинство представителей УК подтвердили: трубы воздушит. Приходится перезапускать систему отопления.

На заседании штаба коммунальщиков и жилищников по случаю начала отопительного сезона сегодня, 3 октября, вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что бердчане открывают окна, спасаясь от жары:

— На улице тепло, люди окна открывают. Получается, мы сегодня греем космос.

Несмотря на теплую октябрьскую погоду представители всех управляющих компания попросили заблаговременно начинать прогонять давление в батареях по домам:

— Система отопления завоздушена, приходится часто сбрасывать воздух из труб. Когда информация идет о запуске отопительного сезона, то стоит информировать горожан, что мы сбрасываем воздух, а не даем тепло.

Представитель УК «Жилкомсервис» подтвердил — в трубах много воздуха. По заявкам жителей домов, воздух из труб спускается, но в некоторых квартирах холодно до сих пор.

-Кто будет компенсировать расходы по работе двух насосов за это время? — поинтересовалась у управляющих компаний технический директор Комбината бытовых услуг, который подает теплоноситель, Ирина Корниевская.

Владимир Захаров предложил более детально обсудить этот вопрос, так как нареканий в связи с началом отопительного сезона у бердчан много.

Помимо этого начало отопительного сезона 2018 года ознаменовалось множеством порывов на теплосетях Бердска. Увы, устранять дефекты оперативно КБУ не может.

-Пытаемся устранять, но, к сожалению, оперативность у нас в этом году хромает. Та как приходится менять участки трубопроводов. Невозможно устранять порывы локально, — отметила Ирина Корниевская.

Сегодня сотрудники Комбината бытовых услуг устраняют дефекты на теплосетях улиц Орджоникидзе, Комсомольской, Горького, Рогачева и в Микрорайоне. В одних домах нет горячей воды, в других — тепла.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что развертывание систем отопления продлится до середины октября. Однако на улице холодает, а проблемы с запуском отопительного сезона решаются медленно.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

(16) Комментариев

  1. Аноним

    Абсолютно верно! Почему система стоит без воды всё лето?
    Зачем сразу подавать туда кипяток, когда можно выявлять порывы и протечки всё лето? Платим-то мы сейчас за отопление ежемесячно, значит деньги есть.

    Thumb up 31 Thumb down 3

    • Аноним

      «Платим-то мы сейчас за отопление ежемесячно, значит деньги есть.»

      деньги то есть, да не про вашу честь……
      Пока, эти ребята не отвечают не за что из своего кармана, а спонсор их ошибок население Бердска, никогда, ничего не изменится! Их то всё устраивает! Наши проблемы, это всего лишь наши проблемы…..

      Thumb up 17 Thumb down 0

    • Новый мэр

      Везде нужны специалисты, а не назначенцы и доктора наук

      Thumb up 18 Thumb down 2

    • Аноним

      Чепуху не несите — в системе всегда есть вода…

      Thumb up 3 Thumb down 9

    • Аноним

      Корниевская проснулась, ой приехала с отдыха, начала вставлять реплики: пытаемся устранять, но, к сожалению, оперативность у нас в этом году хромает. Так как приходится менять участки трубопроводов, а лето красное пропИла

      Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Каждый год с отоплением города одно и тоже. Сопутствующие факторы и подходы к решению не меняются.
    Деньги поступают постоянно, а воз и ныне там.

    Thumb up 10 Thumb down 2

  3. Rotana Doha

    Действительно, нахрена было отопление включать? Весь сентябрь оно не нужно было. Да и сейчас не надо. Из-за каких-то мерзляков сейчас мучаемся. Из-за жары спать невозможно.

    Thumb up 8 Thumb down 13

    • Аноним

      Первая серьезная ошибка Захарова на должности зам. мэра по городскому хозяйству.

      Он ошибся с датой начала отопительного сезона на 1,5 недели.
      Надо было ему работать ПО ЗАКОНУ — начинать отапливать жилой фонд через 5 дней после снижения среднесуточной температуры ниже +8 град. С.

      Thumb up 11 Thumb down 3

    • Михаил

      Они просто удалено, другого объяснения нет, и все кто тут кричал, что отопление срочно нужно — такие же удалено. Дома 28-30 градусов с открытыми окнами! Из-за такой жары все мокрые ходим и тут же сквозняк из окон хорошенько продувает, все заболели из-за этого!

      Thumb up 7 Thumb down 8

  4. Аноним

    статью правильно назовите — Жители и организации Бердска оплатили отопление космоса.

    Thumb up 13 Thumb down 3

  5. Гостья

    У нас в квартире ровно половина батарей включено, и нам очень достаточно. Остальные завоздушены, и никто из всего стояка не звонит в управляшку, потому что если включат все, то жара будет невыносимая. =)

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Человек

      Да,проблемы,кругом одни проблемы — у кого-то трубы завоздушены,у кого-то жара стоит,а начнётся зима,то и вообще трубы начнёт прорывать на улице.Это будет у всех постоянно длится,а я ведь всем говорил,пока не будет Генеральный план развития города и все сети будут новые,и новые улицы,так всё и будет продолжатся.
      Се ля ви — такова жизнь.
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 3 Thumb down 2

  6. Аноним

    Скучающие и зевающие лица — не их это денежки и заботы…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  7. житель

    У Корниевской прозвучал вопрос на штабе, мол, кто будет платить за включенные насосы летом?
    Вопрос Корниевской: а кто платит за порывы на ваших сетях, перезаполняя дома, когда КБУ из трассы теплоноситель в землю спускает?
    Возможно, ей все равно, у нее зпл 100 тыщ.!
    Есть хоть какой-то план модернизации, замены, ремонта сетей в городе? Понятно, что за 1 год не справится кбу, но хоть план-то есть?

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика