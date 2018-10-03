Вице-мэр Бердска: Мы греем космос!

Большинство представителей УК подтвердили: трубы воздушит. Приходится перезапускать систему отопления.
На заседании штаба коммунальщиков и жилищников по случаю начала отопительного сезона сегодня, 3 октября, вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что бердчане открывают окна, спасаясь от жары:
— На улице тепло, люди окна открывают. Получается, мы сегодня греем космос.
Несмотря на теплую октябрьскую погоду представители всех управляющих компания попросили заблаговременно начинать прогонять давление в батареях по домам:
— Система отопления завоздушена, приходится часто сбрасывать воздух из труб. Когда информация идет о запуске отопительного сезона, то стоит информировать горожан, что мы сбрасываем воздух, а не даем тепло.
Представитель УК «Жилкомсервис» подтвердил — в трубах много воздуха. По заявкам жителей домов, воздух из труб спускается, но в некоторых квартирах холодно до сих пор.
-Кто будет компенсировать расходы по работе двух насосов за это время? — поинтересовалась у управляющих компаний технический директор Комбината бытовых услуг, который подает теплоноситель, Ирина Корниевская.
Владимир Захаров предложил более детально обсудить этот вопрос, так как нареканий в связи с началом отопительного сезона у бердчан много.
Помимо этого начало отопительного сезона 2018 года ознаменовалось множеством порывов на теплосетях Бердска. Увы, устранять дефекты оперативно КБУ не может.
-Пытаемся устранять, но, к сожалению, оперативность у нас в этом году хромает. Та как приходится менять участки трубопроводов. Невозможно устранять порывы локально, — отметила Ирина Корниевская.
Сегодня сотрудники Комбината бытовых услуг устраняют дефекты на теплосетях улиц Орджоникидзе, Комсомольской, Горького, Рогачева и в Микрорайоне. В одних домах нет горячей воды, в других — тепла.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что развертывание систем отопления продлится до середины октября. Однако на улице холодает, а проблемы с запуском отопительного сезона решаются медленно.
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Абсолютно верно! Почему система стоит без воды всё лето?
Зачем сразу подавать туда кипяток, когда можно выявлять порывы и протечки всё лето? Платим-то мы сейчас за отопление ежемесячно, значит деньги есть.
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«Платим-то мы сейчас за отопление ежемесячно, значит деньги есть.»
деньги то есть, да не про вашу честь……
Пока, эти ребята не отвечают не за что из своего кармана, а спонсор их ошибок население Бердска, никогда, ничего не изменится! Их то всё устраивает! Наши проблемы, это всего лишь наши проблемы…..
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Везде нужны специалисты, а не назначенцы и доктора наук
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Чепуху не несите — в системе всегда есть вода…
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«в системе всегда есть вода…» Нет её летом, приходи, покажу.
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Вот свою УК и напрягает!
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Корниевская проснулась, ой приехала с отдыха, начала вставлять реплики: пытаемся устранять, но, к сожалению, оперативность у нас в этом году хромает. Так как приходится менять участки трубопроводов, а лето красное пропИла
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Каждый год с отоплением города одно и тоже. Сопутствующие факторы и подходы к решению не меняются.
Деньги поступают постоянно, а воз и ныне там.
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Действительно, нахрена было отопление включать? Весь сентябрь оно не нужно было. Да и сейчас не надо. Из-за каких-то мерзляков сейчас мучаемся. Из-за жары спать невозможно.
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Первая серьезная ошибка Захарова на должности зам. мэра по городскому хозяйству.
Он ошибся с датой начала отопительного сезона на 1,5 недели.
Надо было ему работать ПО ЗАКОНУ — начинать отапливать жилой фонд через 5 дней после снижения среднесуточной температуры ниже +8 град. С.
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Они просто удалено, другого объяснения нет, и все кто тут кричал, что отопление срочно нужно — такие же удалено. Дома 28-30 градусов с открытыми окнами! Из-за такой жары все мокрые ходим и тут же сквозняк из окон хорошенько продувает, все заболели из-за этого!
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статью правильно назовите — Жители и организации Бердска оплатили отопление космоса.
13 3
У нас в квартире ровно половина батарей включено, и нам очень достаточно. Остальные завоздушены, и никто из всего стояка не звонит в управляшку, потому что если включат все, то жара будет невыносимая.
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Да,проблемы,кругом одни проблемы — у кого-то трубы завоздушены,у кого-то жара стоит,а начнётся зима,то и вообще трубы начнёт прорывать на улице.Это будет у всех постоянно длится,а я ведь всем говорил,пока не будет Генеральный план развития города и все сети будут новые,и новые улицы,так всё и будет продолжатся.
Се ля ви — такова жизнь.
Человек ——
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Скучающие и зевающие лица — не их это денежки и заботы…
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У Корниевской прозвучал вопрос на штабе, мол, кто будет платить за включенные насосы летом?
Вопрос Корниевской: а кто платит за порывы на ваших сетях, перезаполняя дома, когда КБУ из трассы теплоноситель в землю спускает?
Возможно, ей все равно, у нее зпл 100 тыщ.!
Есть хоть какой-то план модернизации, замены, ремонта сетей в городе? Понятно, что за 1 год не справится кбу, но хоть план-то есть?
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