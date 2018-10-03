КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам квартиру на земле
Продам комнату! 8913-766-58-50 Светлана.
продам
продам
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин

Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска

Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

Вице-мэр Бердска: Мы греем космос!

Уголовное наказание для работодателей за увольнение предпенсионеров одобрили сенаторы

10 млн рублей за полиграфические заказы похитили руководители колледжа в Новосибирске

Как отдыхаем на Новый год и в майские праздники в 2019 году

Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске

6-метровый памятник князю Владимиру открыл Травников с владыкой Тихоном в Новосибирске

Приговор по делу наркокартеля SibLabs начал оглашать облсуд в Новосибирске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска

Под прицел попал замглавы районной администрации по городскому хозяйству Павел Ладышкин. Обыски идут не только в его рабочем кабинете, но и дома.

3.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Татьяна Осипова/Навигатор 22 коммент.
 
Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска

Павел Ладышкин

В среду, 3 октября, начались обыски в жилище и в рабочем кабинете замглавы по городскому хозяйству администрации Советского района Новосибирска Павла Ладышкина. Это «Курьер. Среда. Бердск»  подтвердил и. о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаила Третьякова.

Вместе с тем, он не комментирует события «в интересах следствия». Но сообщил, что обыски связаны с противоправными деяниями, которые «выявили коллеги» из силовых ведомств.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников в правоохранительных органах, речь идет о хищении 1 млн рублей из районного бюджета. Одновременно обыски проводят у других возможных фигурантов уголовного дела.

Павел Владимирович живет в Бердске.

Подробности — в ближайшее время.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

(22) Комментариев

  1. Ура

    Наконец то! Давно пора было……

    Thumb up 12 Thumb down 11

  2. Местный

    Наконец-то, прищучьте его уже !

    Thumb up 12 Thumb down 9

  3. Аноним

    «»»а что он плохого сделал?»»»,так прочитайте статью и поймёте.

    Thumb up 9 Thumb down 10

  4. Военком

    Яблоко от яблони недалеко падает…хорошо сынишку пристроили…

    Thumb up 13 Thumb down 6

    • Аноним

      так у нас в стране все так.
      У вас была бы возможность наверное то же бы пристроили свое чадо, но видимо не все в свою молодость учились а не гуляли-отдыхали.

      Thumb up 6 Thumb down 12

  5. Аноним

    А что за «знаменитые» родители у него, которые «сынишку пристроили»?

    Thumb up 17 Thumb down 2

  6. антивзяточник

    Еще бы проверили зам главы по жкх в искитимском районе на соответствие доходов и расходов.

    Thumb up 10 Thumb down 2

  7. Сосед

    Ох и любит наша пресса выставить, а людишки то, людишки, рады стараться подос…ть)) никто не застрахован от чёрной полосы в жизни!

    Thumb up 17 Thumb down 14

    • Аноним

      «никто не застрахован от чёрной полосы в жизни!»

      К сожалению, принцип «что упало, то пропало» у нас порой разделяют даже люди, считающие себя добропорядочными и законопослушными. По их мнению, воровство — это когда прямо залезаешь в чей-то карман или тайком забираешься в чужой дом. А взять забытую кем-то на лавочке или багажной тележке вещь многие воровством не считают. Дескать, это находка, а за находки не сажают.

      Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/03/379048-vs-prisvoit-zabytye-veshhi-schitaetsya-krazhej

      Thumb up 3 Thumb down 6

  8. Аноним

    Бердский вирус заразителен для Новосибирска? 8)

    Thumb up 8 Thumb down 4

  9. Николай

    Из-за 1 милиона рублей столько шума. Для чиновников выполняющих такой обьём денежноёмких обязанностей это мелочь. Тем более, он является подозреваемым. В ченовничей среде эта суета называется «работа на мусорную корзину»! Ажиотаж вызывает известная фамилия в г. Бердске , а на выходе пшик. Неприятно отцу , что склоняют его честную фамилию!

    Thumb up 13 Thumb down 8

  10. Отелло

    удалено Паша привет тебе от одногрупников. Проверить этого товарища нужно на соответствие занимаемой должности, а затем для начала уволить и завести уголовное дело!

    Thumb up 13 Thumb down 6

  11. Олёшко

    А ещё и ритуальную контору проверить бы….

    Thumb up 2 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика