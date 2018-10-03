Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска

В среду, 3 октября, начались обыски в жилище и в рабочем кабинете замглавы по городскому хозяйству администрации Советского района Новосибирска Павла Ладышкина. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил и. о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаила Третьякова.

Вместе с тем, он не комментирует события «в интересах следствия». Но сообщил, что обыски связаны с противоправными деяниями, которые «выявили коллеги» из силовых ведомств.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников в правоохранительных органах, речь идет о хищении 1 млн рублей из районного бюджета. Одновременно обыски проводят у других возможных фигурантов уголовного дела.

Павел Владимирович живет в Бердске.

Подробности — в ближайшее время.