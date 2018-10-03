Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска

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Наконец то! Давно пора было……
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Наконец-то, прищучьте его уже !
12 9
а что он плохого сделал? может вы в курсе, поделитесь
11 5
Украл миллион, который должны были украсть другие.
10 5
«»»а что он плохого сделал?»»»,так прочитайте статью и поймёте.
9 10
так там еще не доказано что это он, просто проходит проверка.
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какую? здесь ничего не написано…
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Яблоко от яблони недалеко падает…хорошо сынишку пристроили…
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так у нас в стране все так.
У вас была бы возможность наверное то же бы пристроили свое чадо, но видимо не все в свою молодость учились а не гуляли-отдыхали.
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А что за «знаменитые» родители у него, которые «сынишку пристроили»?
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Бывший военком Бердска (много «очень больных» призывников было в то время), ну и там остальные родственники тоже не простые..
19 3
Бывший военком г. Бердска.
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Еще бы проверили зам главы по жкх в искитимском районе на соответствие доходов и расходов.
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Ох и любит наша пресса выставить, а людишки то, людишки, рады стараться подос…ть)) никто не застрахован от чёрной полосы в жизни!
17 14
«никто не застрахован от чёрной полосы в жизни!»
К сожалению, принцип «что упало, то пропало» у нас порой разделяют даже люди, считающие себя добропорядочными и законопослушными. По их мнению, воровство — это когда прямо залезаешь в чей-то карман или тайком забираешься в чужой дом. А взять забытую кем-то на лавочке или багажной тележке вещь многие воровством не считают. Дескать, это находка, а за находки не сажают.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/03/379048-vs-prisvoit-zabytye-veshhi-schitaetsya-krazhej
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Бердский вирус заразителен для Новосибирска?
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Из-за 1 милиона рублей столько шума. Для чиновников выполняющих такой обьём денежноёмких обязанностей это мелочь. Тем более, он является подозреваемым. В ченовничей среде эта суета называется «работа на мусорную корзину»! Ажиотаж вызывает известная фамилия в г. Бердске , а на выходе пшик. Неприятно отцу , что склоняют его честную фамилию!
13 8
Честными трудами замок на конечке построен?
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— Анатоло,
— Кто?, на какой конечке замок построил?
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Справа предположительно по улице Морской, госслужащий построил сарайчик непростой
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удалено Паша привет тебе от одногрупников. Проверить этого товарища нужно на соответствие занимаемой должности, а затем для начала уволить и завести уголовное дело!
13 6
А ещё и ритуальную контору проверить бы….
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