Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин
Силовики обыскивают по подозрению в хищении 1 млн рублей администрацию Советского района Новосибирска
Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске
Вице-мэр Бердска: Мы греем космос!
Уголовное наказание для работодателей за увольнение предпенсионеров одобрили сенаторы
10 млн рублей за полиграфические заказы похитили руководители колледжа в Новосибирске
Как отдыхаем на Новый год и в майские праздники в 2019 году
Против повышения пенсионного возраста ставят подписи молодые в Бердске
6-метровый памятник князю Владимиру открыл Травников с владыкой Тихоном в Новосибирске
Приговор по делу наркокартеля SibLabs начал оглашать облсуд в Новосибирске
Путин поручил своим нукерам изыскать средства для компенсации убытков, которые понесет бюджет от т.н. «мероприятий по изменению пенсионной системы»?
То есть по их вывернутой наизнанку логике, пенсионный грабеж россиян принесет убытки, а не доходы бюджету. Но если это всё убыточно, то зачем им понадобилось так мощно раскачивать «Титаник» стабильности? В общем, совсем заврались, называя повышение понижением, а наглый грабеж народа, который принесет их бюджету триллионы рублей ежегодно, убытком для себя.
21 1
У нас же с вами и возьмут, плюс ко всему теперь ещё меньше людей ДОЖИВЁТ до этой самой пенсии
Спасибо тебе путин вовочка
21 2
«ещё меньше людей ДОЖИВЁТ до этой самой пенсии»
Спорное утверждение.
Копите и выходите раньше, какие проблемы.
2 23
«копите и выходите» это не пенсионер, а безработный.
Вы подменяете понятия.
19 1
Безработица это когда в поисках работы. Те кто не работает вообще вообще в безработице не учитывается.
0 13
определение понятия «пенсия» посмотрите и, из чего она складывается.
То о чём говорите вы, не пенсия.
13 0
Согласен, но что это меняет. Если не хочешь работать, обеспечь себя доходом и не работай.
0 14
Обеспечь себя доходом с минимальной зарплаты.фокусники.
2 0
А может мне совсем не платить в пенсионный фонд??? А сразу КОПИТЬ и послать путинское государство к чертям
17 0
Попробуйте, почему нет
Платите вы налог в солидарную пенсионную систему. Которая имеет простую функцию, это социальная страховка и деньги там распределяются не сказать что справедливо. Нааример, выплачиваются тем кто никогда в жизни не работал.
Ради бога, не платите туда, какие проблемы
2 6
Спой напоследок «Широка страна родная!»
И ощути как «вольно дышит человек»
Ты, «как хозяин», прошагав страну до края —
К «достойной» старости — голодный на тот свет!
И снова песнь, воспоминаньем взбредит око,
И по морщинкам жизнь рекою потечёт,
Ведь было всё — и молодым везде дорога,
И старикам и уваженье и почёт!
16 3
Не всем дано дышать вольно. Некоторые нормально дышать не могут пока у власти ненавистные им лица
7 2
За страну переживает Новый мэр, сидя на пенсии и посещая дачные 10 соток на иномарке.
4 11
500млрд. за 6 лет накинут себе в карман, но это предлагают пока, а далее как обычно, т.е. мало станет,- ещё попросят, чего стесняться то. Власти дурь придумали,- раскошеливайся народ.
13 1
В карман дамам накинут за 60 а не 63, так представляется.
0 7
Дурь придумал народ когда выбирал. а по каким понятиям вы живете,называя человека который сам заработал себе денег и решил не работать? Почему обзываете безработным? Кто дал право?
0 5
Ждём комментарии шайтана с сердечками :-D. Или он обиделся бедненький на своих кумиров которые ему пенсию в этом году не проиндексируют? Коли так то господин Навальный ждёт вас в свои ряды
6 1
После того, как услышал, что повышение пенсионного возраста в РФ — это попытка МВФ дестабилизировать положение Путина, думал вряд кто сможет сказать что-то более идиотское…
Теперь надо ждать что введение «социальной нормы» на потребление электроэнергии будет обоснованно необходимостью «покрыть убытки» от пенсионной реформы
3 0
Денег-то в стране понятное дело нет, но, может быть спросить где их взять у знающих людей
Хотя бы у своих друзей, больших чиновников, они что-то в этом вопросе понимают
Игорь Сечин стал владельцем элитной квартиры в престижном квартале Москвы. Пять этажей обошлись нефтяному королю в два млрд рублей, сообщает The Insider.
Квартира находится в районе «золотой мили», в жилищном комплексе клубного типа Crystal House по адресу переулок Коробейников, 1. Площадь апартаментов — 1229 кв. м., они занимают пять этажей. В жилище есть хамам, бассейн, кинотеатр и винная комната.
Кадастровая цена квартиры 831 млн руб, но реальная, рыночная цена объекта в 2,5 раза выше — от 1,2 до 2,6 млрд рублей, уточняет издание.
2 0
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Ну, что ребята, гуляем сегодня
Что там далее по плану, повышение НДС, соответственно цен на абсолютно всё, введение «социальной нормы» на электроэнергию… талоны на мясо, масло и сахар….ох встаёт с колен Россиюшка
3 0
И в очередной раз, хочется напомнить высказывания нашего Солнцеликого https://youtu.be/Ng_dr4LOBeA, ну или вот так, https://youtu.be/uxUfBd3Ktbk
1 0