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Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин

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Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин

Министр финансов Силуанов отметил, что в целом внесение президентских поправок в пенсионное законодательство потребует дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие 6 лет.

3.10.2018 Фото: кремлин.ру 21 коммент.
 
Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин
Президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, комментируя доклад первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова о реализации национальных проектов на ближайшие шесть лет.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот — правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — сказал Путин, поинтересовавшись у Силуанова, какой будет объем этого финансирования.

В свою очередь первый вице-премьер пояснил, что действительно Минфин будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство. Объем этих трансфертов в первое время составит порядка 100 млрд рублей дополнительных средств, а в целом внесение президентских поправок потребует дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет.

В ответ президент России поручил найти и просчитать источники финансирования.

Источник: ТАСС


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(21) Комментариев

  1. Аноним

    Путин поручил своим нукерам изыскать средства для компенсации убытков, которые понесет бюджет от т.н. «мероприятий по изменению пенсионной системы»?
    То есть по их вывернутой наизнанку логике, пенсионный грабеж россиян принесет убытки, а не доходы бюджету. Но если это всё убыточно, то зачем им понадобилось так мощно раскачивать «Титаник» стабильности? В общем, совсем заврались, называя повышение понижением, а наглый грабеж народа, который принесет их бюджету триллионы рублей ежегодно, убытком для себя. %)

    Thumb up 21 Thumb down 1

  2. Аноним

    У нас же с вами и возьмут, плюс ко всему теперь ещё меньше людей ДОЖИВЁТ до этой самой пенсии =-O
    Спасибо тебе путин вовочка :-!

    Thumb up 21 Thumb down 2

    • Аноним

      «ещё меньше людей ДОЖИВЁТ до этой самой пенсии»
      Спорное утверждение.
      Копите и выходите раньше, какие проблемы.

      Thumb up 2 Thumb down 23

      • a.danilov

        «копите и выходите» это не пенсионер, а безработный.
        Вы подменяете понятия.

        Thumb up 19 Thumb down 1

      • Аноним

        А может мне совсем не платить в пенсионный фонд??? А сразу КОПИТЬ и послать путинское государство к чертям :-!

        Thumb up 17 Thumb down 0

        • Аноним

          Попробуйте, почему нет =)
          Платите вы налог в солидарную пенсионную систему. Которая имеет простую функцию, это социальная страховка и деньги там распределяются не сказать что справедливо. Нааример, выплачиваются тем кто никогда в жизни не работал.
          Ради бога, не платите туда, какие проблемы :-D

          Thumb up 2 Thumb down 6

  3. Новый мэр

    Спой напоследок «Широка страна родная!»
    И ощути как «вольно дышит человек»
    Ты, «как хозяин», прошагав страну до края —
    К «достойной» старости — голодный на тот свет!

    И снова песнь, воспоминаньем взбредит око,
    И по морщинкам жизнь рекою потечёт,
    Ведь было всё — и молодым везде дорога,
    И старикам и уваженье и почёт!

    Thumb up 16 Thumb down 3

  4. Аноним

    500млрд. за 6 лет накинут себе в карман, но это предлагают пока, а далее как обычно, т.е. мало станет,- ещё попросят, чего стесняться то. Власти дурь придумали,- раскошеливайся народ.

    Thumb up 13 Thumb down 1

  5. Аноним

    Дурь придумал народ когда выбирал. а по каким понятиям вы живете,называя человека который сам заработал себе денег и решил не работать? Почему обзываете безработным? Кто дал право?

    Thumb up 0 Thumb down 5

  6. Аноним

    Ждём комментарии шайтана с сердечками :-D. Или он обиделся бедненький на своих кумиров которые ему пенсию в этом году не проиндексируют? Коли так то господин Навальный ждёт вас в свои ряды :-D :-D :-D *IN LOVE*

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Аноним

    После того, как услышал, что повышение пенсионного возраста в РФ — это попытка МВФ дестабилизировать положение Путина, думал вряд кто сможет сказать что-то более идиотское…
    Теперь надо ждать что введение «социальной нормы» на потребление электроэнергии будет обоснованно необходимостью «покрыть убытки» от пенсионной реформы

    Thumb up 3 Thumb down 0

  8. Поросёнок Пётр

    Денег-то в стране понятное дело нет, но, может быть спросить где их взять у знающих людей *UNKNOWN*
    Хотя бы у своих друзей, больших чиновников, они что-то в этом вопросе понимают ;)
    Игорь Сечин стал владельцем элитной квартиры в престижном квартале Москвы. Пять этажей обошлись нефтяному королю в два млрд рублей, сообщает The Insider.
    Квартира находится в районе «золотой мили», в жилищном комплексе клубного типа Crystal House по адресу переулок Коробейников, 1. Площадь апартаментов — 1229 кв. м., они занимают пять этажей. В жилище есть хамам, бассейн, кинотеатр и винная комната.
    Кадастровая цена квартиры 831 млн руб, но реальная, рыночная цена объекта в 2,5 раза выше — от 1,2 до 2,6 млрд рублей, уточняет издание.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  9. Поросёнок Пётр

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 8)
    Ну, что ребята, гуляем сегодня *DANCE*
    Что там далее по плану, повышение НДС, соответственно цен на абсолютно всё, введение «социальной нормы» на электроэнергию… талоны на мясо, масло и сахар….ох встаёт с колен Россиюшка *BRAVO*

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  10. Поросёнок Пётр

    И в очередной раз, хочется напомнить высказывания нашего Солнцеликого https://youtu.be/Ng_dr4LOBeA, ну или вот так, https://youtu.be/uxUfBd3Ktbk

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