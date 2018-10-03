Найти деньги на пенсионную реформу потребовал Путин

Президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, комментируя доклад первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова о реализации национальных проектов на ближайшие шесть лет.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот — правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — сказал Путин, поинтересовавшись у Силуанова, какой будет объем этого финансирования.

В свою очередь первый вице-премьер пояснил, что действительно Минфин будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство. Объем этих трансфертов в первое время составит порядка 100 млрд рублей дополнительных средств, а в целом внесение президентских поправок потребует дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет.

В ответ президент России поручил найти и просчитать источники финансирования.

Источник: ТАСС