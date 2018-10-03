От доллара Россия откажется через две недели

Правительство России разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны. Как рассказали источники The Bell, проект готовится на основании предложений главы ВТБ Андрея Костина. По словам одного из собеседников издания, документ «через одну-две недели должен утвердить премьер Дмитрий Медведев».

Источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса, рассказал, что план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет». Он уточнил, что упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах и облегчение валютного контроля.

Также один из собеседников The Bell отметил, что в обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. По его словам, цель правительства — создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин представил план по дедолларизации экономики. Он предполагает ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на национальные валюты и перевод адресов крупнейших холдингов России в российскую юрисдикцию. Идеи господина Костина поддержали глава Минэкономики Максим Орешкин и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Позже господин Костин заявил, что его предложения в целом поддержал и президент России Владимир Путин. Глава ВТБ при этом отмечал, что процесс дедолларизации займет не менее пяти лет.

Источник: Ъ