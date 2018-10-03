В вымогательстве 18 млн рублей и поджоге подозревают совладельца Traveler’s Coffe в Новосибирске

Московский бизнесмен Анвар Пириев отправился в новосибирское СИЗО. Уголовное преследование может быть связано с громким корпоративным конфликтом вокруг сети кофеен Traveler’s Coffe. Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Пириеву 2 октября, передает Тaйгa.инфo

Сотрудники уголовного розыска задержали Пириева, подозреваемого в организации вымогательства и поджогах, накануне, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. 47-летний москвич ранее не был судим.

По версии следствия, угрожая жителю Новосибирска, злоумышленник требовал передать ему имущество и денежные средства на общую сумму более 18 миллионов рублей. Чтобы реализовать задуманное, Пириев организовал группу лиц, которые под его руководством совершили умышленный поджог принадлежащих потерпевшему дачного дома и бани в одном из садовых обществ под Новосибирском. Также ими был совершен поджог автомобиля потерпевшего «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Ранее за совершение данных преступлений 5 участников группы были задержаны. 30 сентября сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД России при поддержке СОБР МВД России организатор преступлений был задержан в аэропорту Москвы по прилету из одной из республик ближнего зарубежья. В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для доказательства его противоправных действий.

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Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности фигурантов.

Во время корпоративного конфликта вокруг крупной сети кофеен Traveller’s Coffee сгорело производственное помещение новосибирской компании, управлявшей заведениями, а также дача одного из менеджеров сети. Как рассказывал Тайге.инфо экс-директор компании Евгений Михиенко, к гаражу его коллеги неизвестные приносили «траурный венок».

Михиенко считал, что за этими действиями мог стоять хотевший получить контроль над брендом сети Пириев и его чеченские партнеры, среди которых чемпион мира по боксу по версии IBO в полутяжелом весе и чемпион Европы по версии WBO Умар Саламов. Но в итоге после обращений в СК РФ сам Михиенко оказался в СИЗО. Также новосибирские бизнесмены предполагали, что за «рейдерскими атаками» могут стоять некоторые московские силовики.

Напомним, в 2016 году во время судебных тяжб между акционерами Traveler’s Coffee и Пириевым управляющий директор Traveler’s Coffee International limited Алексей Нечаев без согласия собственников подписал договор о продаже бренда от кипрской компании к «Трэвэлерс кофе Москва» Анвара Пириева. Новосибирцы доказали незаконность соглашения в суде, но в июне кассацию все-таки проиграли.

В 2017 году Московский суд по интеллектуальным правам вынес решение, по которому компания «Трэвэлерс кофе Москва» получила права на бренд Traveler’s Coffee. Экс-директор новосибирского «Трэвэлерс кофе» Евгений Михиенко, который представлял интересы собственников кипрского Traveler’s Coffee International ltd., не был согласен с вердиктом и говорил, что оно не могло фактически повлиять на ситуацию с точки зрения владения самим брендом.

Сейчас, по данным базы «Контур-Фокус», Анвару Пириеву принадлежат несколько компаний с названием «Трэвелерс кофе» в разных городах России: Красноярск, Владивосток, Краснодар, Москва. Кроме того, он входит в состав учредителей других компаний, связанных с продажей кофе.