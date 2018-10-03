За счет коммунальщиков будут ставить приборы учета в квартирах

Счетчики в Бердске ставят собственники квартир за свои деньги
Оплачивать установку и сверку счетчиков будут поставщики ресурсов. Минстрой разработал соответствующий документ и направил его на рассмотрение в федеральные органы власти, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. До конца года ведомство планирует представить законопроект в правительство, уточнили «РГ» в пресс-службе минстроя. Проект также предполагает переход к «умному» учету горячей и холодной воды.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект по внедрению аналогичной системы учета электроэнергии, поэтому в перспективе вполне вероятен переход на «умный» учет и по другим видам ресурсов. «Умные» счетчики дистанционно передают данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии поставщикам ресурсов. Механические аналоги эксперты считают прошлым веком. «Через пять — десять лет мы будем вспоминать о механических счетчиках, как сегодня — о кнопочных телефонах», — говорит основатель компании «Домопульт» Марк Толстов.
Сейчас расходы на установку и обслуживание счетчиков несут собственники жилья. В основном их траты состоят из двух видов платежей: за установку или замену отслужившего счетчика и за сверку счетчика (проверку его исправной работы).
Цена за счетчик воды начинается с 700 рублей, а дальше все зависит от щедрости владельца квартиры. Наиболее продвинутые приборы стоят около трех тысяч рублей. Плюс придется заплатить за работу мастера по установке. Электросчетчик стоит от 600 рублей, но это самый простой. А чтобы счетчик экономил деньги в будущем, необходим многотарифный, и он стоит дороже. Счетчик газа сложно найти дешевле двух тысяч рублей, а тепла — меньше пяти тысяч рублей. Поверка счетчиков воды в среднем обходится в 600-700 рублей за каждый.
Надо отметить, что это уже не первый законопроект, который предлагает снять с собственников обязанность платить за установку и поверку счетчиков. В июне этого года Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, которые предлагали перенести обязанность установки и обслуживания приборов учета на ресурсоснабжающие организации. Их авторы предлагали возложить на организации, которые снабжают водой, газом, тепло- и электроэнергией, обязанность по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
Причиной отклонения документа стало то, что в нем не было разъяснения, за чей счет и в каком порядке организации будут устанавливать и обслуживать приборы учета. То есть законопроекты не запрещали поставщикам ресурсов «зашить» лишние траты в тариф. Второй причиной стало отсутствие правовых пояснений: на каком основании имущество ресурсоснабжающих организаций, то есть прибор, установленный за счет такой компании, будет находиться в квартире, принадлежащей собственнику. Новый документ, надо полагать, должен учесть эти замечания.
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«Минстрой хочет возложить это на плечи ресурсоснабжающих предприятий.»
Он уже 10 лет хочет! А воз и ныне там!
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У нас на южном установили новые счетчики на столбах.
Жителям раздали пульты, хоть показания снимаются централизованно — теперь ничего не надо подавать.
Все за счет энергетиков кстати.
Теперь удобней стало, при этом ни за что не платили.
Да и воровать уже не смогут некоторые «нехорошие».
Вот и пример положительных изменений кстати
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Это в каком городе мы за свой счет покупали сейчас счетчик и все остальное кабель, автоматы все что ходит в ящик .Они только приехали перекинули провода и все. Если сами не можете сделать они берут не меньше 7 тысяч .
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А деньги вернут?
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Все затраты включат по-тихому в тарифы. Вот и решение вопроса.
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таки да.
И, кстати, затраты на работу магазина (кассы, весы, и даже кассовая лента) уже включены в цену товара через торговую надбавку.Так что это — экономика.
И если бы государство реально хотело быть добрым, то оно бы просто тупо субсидировало эти счетчики из бюджета.
А так… Очередная плюшка для доверчивых граждан.
Не ждите, не подобрело оно)))))
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А в муниципальном жилье кто должен ставить счетчики в квартирах?Узнайте пожалуйста Курьер?
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