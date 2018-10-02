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Рейд в Бердске: Сжигаете траву и мусор — ждите пожарных

До 15 октября на территории города патрульно-контрольная группа пожарных инспекторов будут пресекать нарушения требований пожарной безопасности. (ВИДЕО)

2.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Рейд в Бердске: Сжигаете траву и мусор — ждите пожарных

В этом году пожаров произошло на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года

С начала года произошло 70 пожаров в Бердске. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил на совещании чиновников 1 октября начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

— Хотелось бы обратиться ко всем руководителям организаций и собственникам домовладений и участков на территории садовых обществ. У нас в городе проводится акция «Чистый лес — территория без огня». Также с 5 по 15 октября будет проводиться городской субботник. Необходимо принять меры по уборке территории от сухой травы, опавших листьев и прочего мусора. Собранный мусор необходимо транспортировать на полигон твердых бытовых отходов. Сжигание травы и листьев допускается только в безветренную погоду на расстоянии от костровища до любых строений, зданий и сооружений не менее 50 метров. Эта территория должна быть очищена от горючих предметов, сухой травы. При сжигании до полного окончания работ должно быть выставлено наблюдение и обеспечен запас средств тушения, в первую очередь, воды. При несоблюдении этих условий сжигание травы и мусора будет квалифицироваться как нарушение требований пожарной безопасности, — отметил Степоненков.

С 1 по 15 октября на территории города работает патрульно-контрольная группа, в состав которой входят инспекторы отдела надзорной деятельности по Бердску. Они и будут выявлять факты нарушения требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам при сжигании сухой растительности, отметил Степоненков.


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