Рейд в Бердске: Сжигаете траву и мусор — ждите пожарных

С начала года произошло 70 пожаров в Бердске. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил на совещании чиновников 1 октября начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

— Хотелось бы обратиться ко всем руководителям организаций и собственникам домовладений и участков на территории садовых обществ. У нас в городе проводится акция «Чистый лес — территория без огня». Также с 5 по 15 октября будет проводиться городской субботник. Необходимо принять меры по уборке территории от сухой травы, опавших листьев и прочего мусора. Собранный мусор необходимо транспортировать на полигон твердых бытовых отходов. Сжигание травы и листьев допускается только в безветренную погоду на расстоянии от костровища до любых строений, зданий и сооружений не менее 50 метров. Эта территория должна быть очищена от горючих предметов, сухой травы. При сжигании до полного окончания работ должно быть выставлено наблюдение и обеспечен запас средств тушения, в первую очередь, воды. При несоблюдении этих условий сжигание травы и мусора будет квалифицироваться как нарушение требований пожарной безопасности, — отметил Степоненков.

С 1 по 15 октября на территории города работает патрульно-контрольная группа, в состав которой входят инспекторы отдела надзорной деятельности по Бердску. Они и будут выявлять факты нарушения требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам при сжигании сухой растительности, отметил Степоненков.