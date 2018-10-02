В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:Подскажите, пожалуйста, в какой стоматологической клинике в Бердске есть хороший детский врач. Но и по цене,чтобы не дорого было. Были в городской, но там нам ничего дельного доктор не сказал, а НАЗВАНИЕ загнул цену аж 450 руб!!!