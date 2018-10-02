КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю квартиру
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ 3-ю М-он возле Торгового Центра
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 3-ю квартиру!!!
Продам 3-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заявление в полицию подал на автора статьи о своей вилле в Коктебеле телеведущий Киселев

Мать тонувшего мальчика просит наградить искитимца за спасение

Стоимость нефти снизилась до минимума за 12 лет

Получивший «золотой парашют» в 23 оклада вице-губернатор уйдет в отставку в Воронеже

Четверых нелегальных иностранцев выдворили из Бердска

Заклеившую рот скотчем разговорчивому ребенку уволили из детсада в Пермском крае

Буйный пациент угнал скорую помощь в Новосибирске

Идут на стройматериалы срубленные корабельные сосны в лесу Бердска

Многочисленные нарушения нашла на аэродроме в Мочище прокуратура Новосибирска

Отнесли лес с реликтовым сосняком к жилой застройке депутаты в Кузбассе

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


В какой стоматологической клинике в Бердске есть хороший детский врач?

Но и по цене,чтобы не дорого было.

2.10.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:
Подскажите, пожалуйста, в какой стоматологической клинике в Бердске есть хороший детский врач. Но и по цене,чтобы не дорого было. Были в городской, но там нам ничего дельного доктор не сказал, а НАЗВАНИЕ  загнул цену аж 450 руб!!!


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пациент с ножом сбежал из больницы и угнал «скорую» в Новосибирске В какой стоматологической клинике в Бердске есть хороший детский врач? Чего больше бояться — новых американских санкций или отечественных грабительских «реформ»

(1) Комментарий

  1. Елена

    На «Веге» — Доменяк Наталья Альбертовна. Лечение одного кариеса обойдется примерно в 3500 рублей.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика