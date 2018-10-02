В мире Путину доверяют больше, чем Трампу

Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Российскому лидеру доверяют 30% респондентов, более высокий рейтинг у председателя КНР Си Цзиньпина — 34%, а наивысший среди всех мировых лидеров — у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52%. Трампу доверяют только 27% опрошенных.

Кроме того, большинство респондентов обеспокоены ролью США на международной арене. По их мнению, Соединенные Штаты часто пренебрегают мнением других стран в решении важных мировых вопросов. Некоторые полагают, что Вашингтон стал прилагать меньше усилий к урегулированию глобальных проблем, чем раньше.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей одобряют международную политику Пекина.

Исследование проводилось с 20 мая по 12 августа, опрошено 26,1 тысячи человек из 25 стран.

Источник: РИА Новости