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В мире Путину доверяют больше, чем Трампу

Все больше людей одобряют международную политику Пекина.

2.10.2018 Фото: кремлин.ру 14 коммент.
 
В мире Путину доверяют больше, чем Трампу

Путин обогнал Трампа в мировом рейтинге доверия, показал опрос

Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Российскому лидеру доверяют 30% респондентов, более высокий рейтинг у председателя КНР Си Цзиньпина — 34%, а наивысший среди всех мировых лидеров — у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52%. Трампу доверяют только 27% опрошенных.
Кроме того, большинство респондентов обеспокоены ролью США на международной арене. По их мнению, Соединенные Штаты часто пренебрегают мнением других стран в решении важных мировых вопросов. Некоторые полагают, что Вашингтон стал прилагать меньше усилий к урегулированию глобальных проблем, чем раньше.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей одобряют международную политику Пекина.

Исследование проводилось с 20 мая по 12 августа, опрошено 26,1 тысячи человек из 25 стран.

Источник: РИА Новости


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(14) Комментариев

  1. Новый мэр

    В каком мире?

    Thumb up 13 Thumb down 6

    • Аноним

      В реальном, а не в вашем.
      Не беспокойтесь: о вашем мире знаете только вы и поросенок :-D

      Знакомые, живущие в штатах, очень напрягаются по поводу Трампа: его решения даже самим американцам кажутся как минимум спорными.
      Так что в самих США «уровень доверия» к Трампу близок к нулю.

      Thumb up 5 Thumb down 12

    • гость

      Опрос проведен американским исследовательским центром Pew Research Center.
      Так что ответ: в мире американцев!

      Что, господин самозванный мэр, получается что вам и в РФ не рады, и американцев вы не понимаете? Кризис поди теперь будет?

      Thumb up 5 Thumb down 8

      • Новый мэр

        :-D

        И тут Герасима накрыло
        и удержаться он не смог,
        впервые в жизни он промолвил
        И правда чё там у хохлов?

        Thumb up 7 Thumb down 2

        • Человек

          И что там у Нового мэра заговорило,
          как будто он остался без сапог,
          оказывается его водой накрыло,
          и лодка с Муму плавают между ног.
          Ну чё почём там у тебя и какая правда у тебя?
          Человек —- *IN LOVE*

          Thumb up 0 Thumb down 4

  2. Аноним

    Я не доверяю.

    Thumb up 7 Thumb down 5

  3. Аноним

    1. США ввели санкции против Дерипаски
    2. Россия решила помочь Дерипаске
    3. Разрешат продажу пива ночью
    4. Больше пива ночью — больше обоссанных подъездов
    Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России.
    Шах и мат, либералы! ))

    Thumb up 2 Thumb down 5

  4. Аноним

    Курьер опять выступает рупором ваты :-D
    Для особо одарённых милости прошу на сайт Pew Research Center — http://www.pewglobal.org/2018/10/01/trumps-international-ratings-remain-low-especially-among-key-allies/

    Кому интересно могут перевести, а если лень, то ВОТ:
    В исследовании были рассмотрены отношения к пяти мировым лидерам, и в целом Дональд Трамп получил самые отрицательные оценки среди пяти. Медиана 70% опрошенных 25 стран не доверяет американскому лидеру. Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин также получают в основном негативные отзывы.

    Напротив, мнения о канцлере Германии Ангеле Меркель и французском президенте Эммануэле Макроне в целом положительны. Оба лидера в основном популярны в ЕС, хотя в Европе есть региональные деления, а Меркель и Макрон получают выгодные рейтинги в опрошенных северных европейских странах и менее звездные обзоры в Восточной и Южной Европе.
    Ну как вам такое??? :-D

    Thumb up 3 Thumb down 3

  5. Аноним

    Человек шайтан ему больше чем себе доверяет *IN LOVE* :-!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Аноним

    Ну что шайтан. Остался без индексации пенсии? Ну ничего страшного. Улыбайся :-D целуй дальше портреты :-D :-D :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

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