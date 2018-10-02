В мире Путину доверяют больше, чем Трампу

Путин обогнал Трампа в мировом рейтинге доверия, показал опрос
Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.
Российскому лидеру доверяют 30% респондентов, более высокий рейтинг у председателя КНР Си Цзиньпина — 34%, а наивысший среди всех мировых лидеров — у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52%. Трампу доверяют только 27% опрошенных.
Кроме того, большинство респондентов обеспокоены ролью США на международной арене. По их мнению, Соединенные Штаты часто пренебрегают мнением других стран в решении важных мировых вопросов. Некоторые полагают, что Вашингтон стал прилагать меньше усилий к урегулированию глобальных проблем, чем раньше.
При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей одобряют международную политику Пекина.
Исследование проводилось с 20 мая по 12 августа, опрошено 26,1 тысячи человек из 25 стран.
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В каком мире?
13 6
В реальном, а не в вашем.
Не беспокойтесь: о вашем мире знаете только вы и поросенок
Знакомые, живущие в штатах, очень напрягаются по поводу Трампа: его решения даже самим американцам кажутся как минимум спорными.
Так что в самих США «уровень доверия» к Трампу близок к нулю.
5 12
А у вас одно и тоже
Её вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
«Хозяин, чё там у хохлов?»
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У твоего шелудивого тоже не 76% Хотя «социологи» утверждают обратное
3 1
Опрос проведен американским исследовательским центром Pew Research Center.
Так что ответ: в мире американцев!
Что, господин самозванный мэр, получается что вам и в РФ не рады, и американцев вы не понимаете? Кризис поди теперь будет?
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И тут Герасима накрыло
и удержаться он не смог,
впервые в жизни он промолвил
И правда чё там у хохлов?
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И что там у Нового мэра заговорило,
как будто он остался без сапог,
оказывается его водой накрыло,
и лодка с Муму плавают между ног.
Ну чё почём там у тебя и какая правда у тебя?
Человек —-
0 4
Я не доверяю.
7 5
Кому?
Путину, Трампу, или может результатам опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center?
4 2
никому не доверяю!
2 2
1. США ввели санкции против Дерипаски
2. Россия решила помочь Дерипаске
3. Разрешат продажу пива ночью
4. Больше пива ночью — больше обоссанных подъездов
Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России.
Шах и мат, либералы! ))
2 5
Курьер опять выступает рупором ваты
Для особо одарённых милости прошу на сайт Pew Research Center — http://www.pewglobal.org/2018/10/01/trumps-international-ratings-remain-low-especially-among-key-allies/
Кому интересно могут перевести, а если лень, то ВОТ:
В исследовании были рассмотрены отношения к пяти мировым лидерам, и в целом Дональд Трамп получил самые отрицательные оценки среди пяти. Медиана 70% опрошенных 25 стран не доверяет американскому лидеру. Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин также получают в основном негативные отзывы.
Напротив, мнения о канцлере Германии Ангеле Меркель и французском президенте Эммануэле Макроне в целом положительны. Оба лидера в основном популярны в ЕС, хотя в Европе есть региональные деления, а Меркель и Макрон получают выгодные рейтинги в опрошенных северных европейских странах и менее звездные обзоры в Восточной и Южной Европе.
Ну как вам такое???
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Человек шайтан ему больше чем себе доверяет
3 0
Ну что шайтан. Остался без индексации пенсии? Ну ничего страшного. Улыбайся целуй дальше портреты
2 0