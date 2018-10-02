Рогозин: санкции болезненнее всего ударили по микроэлектронике России

Глава Роскосмоса отметил, что российские специалисты смогли найти инженерно-конструкторские решения, которые компенсировали провалы.
Санкции Запада в космической сфере России сильнее всего сказались на микроэлектронике, но отрасль справляется с неблагоприятными условиями. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Болезненные санкции против микроэлектроники, потому что, к сожалению, мы не развивали ее в последние годы, но мы справляемся, мы сумели сократить типы номиналов электронно-компонентной базы, мы смогли найти инженерно-конструкторские решения, которые полностью компенсировали провалы. А что касается ракет, то мы делаем все сами», — сказал он.
«Что касается космической техники, то не они же нам что-то поставляют, мы им поставляем. Мы им поставляем двигатели РД-180, сегодня на него есть огромный спрос, несмотря на все санкции», — указал глава Роскосмоса.
По его мнению, России с США удастся избежать конфронтации в развитии космоса. «Америка ведь тоже очень зависима от внешних поставок. Мы же поставляем туда весь титан для американского авиапрома, мы покупаем их «Боинги», а могли бы этого не делать, например, в пользу «Эрбаса». Мы многое можем чего там не делать и не покупать, но я считаю, что это тупиковый путь развития», — заявил Рогозин.
По его мнению, «санкции — это проявление капризного и ограниченного в возможностях субъекта политики». «Я считаю, что для такой большой страны, для такой великой страны, как США, просто стыдоба вводить такие санкции», — сказал глава Роскосмоса.
Рогозин также указал, что сомневается, что санкции могут оказать какое-то существенное воздействие на объемы и качество производства в военной сфере, потому что все, что нужно было заменить, уже заменено. «С 2014 года по 2018 год была проведена колоссальная работа по импортозамещению в части создания вооружения и военной и специальной техники», — отметил Рогозин.
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Санкции санкциями, а американцам заменить наш РД-180 нечем.
Даже пробовали кстати, но потом сказали «ну не шмогла я», хотя денег потратили на попытку немало.
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На тебе — https://news.rambler.ru/weapon/40936501-amerika-otkazyvaetsya-ot-nashih-dvigateley-rd-180-chem-teper-budem-ugrozhat/
Недолго вам ещё понтоваться осталось Контракты истекут и Россия может свои РД 180 засунуть себе в жопу
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Главное, чтобы дрели американцы не запрещали поставлять.
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«Мы же поставляем туда весь титан для американского авиапрома, мы покупаем их «Боинги», а могли бы этого не делать, например, в пользу «Эрбаса». Мы многое можем чего там не делать и не покупать, но я считаю, что это тупиковый путь развития», — заявил Рогозин.»
Я правильно понял? Развитие экономики России это тупик?
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Правильно, развитие экономики России тупиковый путь! Что Рогозин думал, то и сказал. Стыдно не Америке должно быть! А нашим служакам. Вот такие как я ( радиотехники и инженеры) без работы по специальности, Вега развалена, а могла бы многое на своих мощностях и кадрах. У меня есть знакомый, инженер по авиационным двигателям. Пришел на Чкаловский завод, нет не нужен, своих мол сокращаем. Сейчас он ремонтирует импортные большегрузы и кстати, его очень ценят. Вот так, и будут наши руководители покупать у америки, и поставлять все будут, и отходы хоронить ихние у нас будут. Для того их Америка и поставила!
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Санкции больней всего ударили по человеку шайтану
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