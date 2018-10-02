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Четыре дороги к школе и детсаду построят в микрорайоне Южном Бердска

УКС запустил тендеры на проектирование дорог за 1,5 млн рублей. Их построят по президентскому проекту в 2019 году. Тогда же должны завершить строительство детсада.

2.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Четыре дороги к школе и детсаду построят в микрорайоне Южном Бердска

В 2019 году в микрорайоне Южном завершат строительство детсада

На прошлой неделе управление капитального строительства (УКС) разместило два аукциона на проектирование четырех дорог в микрорайоне Южном Бердска.

— Это связано с тем, что в следующем году мы вступаем в программу «Безопасные и качественные дороги» — для строительства детсада и школы необходимы подъездные пути. Все проектные работы завершатся до 28 февраля 2019 года. После проектирования мы вступаем в программу БКД, — рассказал на совещании чиновников 1 октября начальник УКС Алексей Егошин.

На сайте госзакупок размещен тендер по корректировке проектно-сметной документации на объект «Автомобильная дорога в микрорайоне «Южный» по ул. Ключевая и ул. Рогачева» в Бердске. Начальная цена контракта 1 млн 498 тыс. 500 рублей. Аукцион состоится 15 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном 14 сентября. На месте строительства важного социального объекта в то время прошли подготовительные работа и был возведен фундамент здания. Во время освещения на стройке побывали мэр Бердска Евгений Шестернин, депутаты горсовета Людмила Чуркина и Владимир Голубев, а также депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина и Александр Воронин, директор Бердского строительного треста, который строит детсад и школу в Южном.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Рогачева то понятно что будет делаться.
    А что, про Ключевую решено с министерством обороны чтоли? Чего там проектировать то собрались?

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  2. гость

    Ждем zizuo и ее рассказы что движение по Ключевой невозможно, поскольку это внутриквартальная дорога и для транзита они не предназначена :-D

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  3. Аноним

    Даже не верится, что в Бердске наконец-то проект будут делать зимой, а не весной-летом, когда уже во всю пора заниматься строительством!

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