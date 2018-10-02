КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю квартиру
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ 3-ю М-он возле Торгового Центра
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 3-ю квартиру!!!
Продам 3-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заявление в полицию подал на автора статьи о своей вилле в Коктебеле телеведущий Киселев

Мать тонувшего мальчика просит наградить искитимца за спасение

Стоимость нефти снизилась до минимума за 12 лет

Получивший «золотой парашют» в 23 оклада вице-губернатор уйдет в отставку в Воронеже

Четверых нелегальных иностранцев выдворили из Бердска

Заклеившую рот скотчем разговорчивому ребенку уволили из детсада в Пермском крае

Буйный пациент угнал скорую помощь в Новосибирске

Идут на стройматериалы срубленные корабельные сосны в лесу Бердска

Многочисленные нарушения нашла на аэродроме в Мочище прокуратура Новосибирска

Отнесли лес с реликтовым сосняком к жилой застройке депутаты в Кузбассе

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Идут на стройматериалы срубленные корабельные сосны в лесу Бердска

В очередной раз по заданию муниципалитета Бердский лесхоз срубил 19 деревьев в лесу Микрорайона. Только три из них оказались трухлявыми.

2.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Идут на стройматериалы срубленные корабельные сосны в лесу Бердска

Из 19 деревьев, только три трухлявые

Бердчане озаботились правомерностью вырубки здоровых деревьев на поляне в лесу по пути из Микрорайона до Обского водохранилища:

— Из 19 здоровых сосен только три трухлявые. Вырубают как-то странно, полянами. Может, там строить что-то вздумали? — интересуется читатель «Курьер. Среда. Бердск» Александра.

Заместитель гендиректора ОАО «Бердского Лесхоза» Сергей Белов в очередной раз успокоил бердчан и сообщил, что в лесу строительства не будет.

— На этом месте не совсем полянами идет вырубка, этого не может быть. Там, скорее всего, ландшафтная рубка была, которая предполагает рубку перестойной древесины. Это делается для того, чтобы дать возможность роста деревьям нового поколения, более молодым. Ландшафтная рубка предполагает создание открытых ландшафтов, тогда здесь может подразумеваться создание полян. Строительства на этом месте однозначно не может быть, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Ильич.

Он рассказал пояснил, что срубленные деревья вывозят на переработку. Из более или менее подходящих, выпиливают стройматериал.  Бердский лесхоз чаще всего выполняет работы по вырубке деревьев по договору с муниципалитетом или по заданию управления природными ресурсами.

 

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пациент с ножом сбежал из больницы и угнал «скорую» в Новосибирске В какой стоматологической клинике в Бердске есть хороший детский врач? Чего больше бояться — новых американских санкций или отечественных грабительских «реформ»

(2) Комментариев

  1. Аноним

    по заданию… Понятно, чё… Подешевше, да рядом! И хоть всё повырубить — хозяева города все пришлые казачки, им пересидеть, да в область. :(

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    Вчера на велосипеде от сибиряка через слив низкие берега и до чайки проехали. Срубленных деревьев намного больше но это пол беды. Сотни килограммов мусора после отдыхающих. Надеюсь хоть одна свинья загадившая берег прочитает и что нибудь в голове хрюкнет что нельзя так делать

    Thumb up 6 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика