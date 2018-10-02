Идут на стройматериалы срубленные корабельные сосны в лесу Бердска

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по заданию… Понятно, чё… Подешевше, да рядом! И хоть всё повырубить — хозяева города все пришлые казачки, им пересидеть, да в область.
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Вчера на велосипеде от сибиряка через слив низкие берега и до чайки проехали. Срубленных деревьев намного больше но это пол беды. Сотни килограммов мусора после отдыхающих. Надеюсь хоть одна свинья загадившая берег прочитает и что нибудь в голове хрюкнет что нельзя так делать
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