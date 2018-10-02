Идут на стройматериалы срубленные корабельные сосны в лесу Бердска

Бердчане озаботились правомерностью вырубки здоровых деревьев на поляне в лесу по пути из Микрорайона до Обского водохранилища:

— Из 19 здоровых сосен только три трухлявые. Вырубают как-то странно, полянами. Может, там строить что-то вздумали? — интересуется читатель «Курьер. Среда. Бердск» Александра.

Заместитель гендиректора ОАО «Бердского Лесхоза» Сергей Белов в очередной раз успокоил бердчан и сообщил, что в лесу строительства не будет.

— На этом месте не совсем полянами идет вырубка, этого не может быть. Там, скорее всего, ландшафтная рубка была, которая предполагает рубку перестойной древесины. Это делается для того, чтобы дать возможность роста деревьям нового поколения, более молодым. Ландшафтная рубка предполагает создание открытых ландшафтов, тогда здесь может подразумеваться создание полян. Строительства на этом месте однозначно не может быть, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Ильич.

Он рассказал пояснил, что срубленные деревья вывозят на переработку. Из более или менее подходящих, выпиливают стройматериал. Бердский лесхоз чаще всего выполняет работы по вырубке деревьев по договору с муниципалитетом или по заданию управления природными ресурсами.