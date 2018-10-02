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Четверых нелегальных иностранцев выдворили из Бердска

Всего на территории города за неделю зарегистрировано 22 преступления, девять из них полицейские раскрыли по горячим следам.(ВИДЕО)

2.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Четверых нелегальных иностранцев выдворили из Бердска

О происшествиях за неделю доложил на совещании чиновников начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов

Семь хищений имущества остались нераскрытыми на прошлой неделе в Бердске.

За прошедшую неделю зарегистрировано 397 сообщений о происшествиях, 22 из которых — преступления, доложил на совещании чиновников 1 октября начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов. Он пояснил, что девять преступлений были раскрыты, семь, хищения имущества граждан, остались нераскрытыми. Полицейским на прошлой неделе удалось раскрыть еще четыре преступления из ранее нераскрытых.

Автор видео Галина Панчева

— На неделе проводились профилактические мероприятия в сфере соблюдения миграционного законодательства. Было выявлено семь административных нарушений. Собраны четыре материала и принято решение о выдворении иностранных граждан с территории Бердска. Выявлялись преступления в сферах экономики и незаконного оборота наркотиков. Особо тяжких преступлений не было допущено, — сообщил Владимир Соколов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Особо тяжких преступлений не было допущено, — сообщил Владимир Соколов.» Как понимать эта фразу, или предотвратили, или укрыли от регистрации, или их просто ещё не совершили? В чём заслуга здесь полиции? А кражи так и зависли… %)

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