Четверых нелегальных иностранцев выдворили из Бердска

Семь хищений имущества остались нераскрытыми на прошлой неделе в Бердске.

За прошедшую неделю зарегистрировано 397 сообщений о происшествиях, 22 из которых — преступления, доложил на совещании чиновников 1 октября начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов. Он пояснил, что девять преступлений были раскрыты, семь, хищения имущества граждан, остались нераскрытыми. Полицейским на прошлой неделе удалось раскрыть еще четыре преступления из ранее нераскрытых.

Автор видео Галина Панчева



— На неделе проводились профилактические мероприятия в сфере соблюдения миграционного законодательства. Было выявлено семь административных нарушений. Собраны четыре материала и принято решение о выдворении иностранных граждан с территории Бердска. Выявлялись преступления в сферах экономики и незаконного оборота наркотиков. Особо тяжких преступлений не было допущено, — сообщил Владимир Соколов.