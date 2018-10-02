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Учителей на профпригодность проверяет Рособрнадзор

Проверка затронет почти 18 тыс. педагогов из 45 регионов России. Учителям предстоит выполнять задания по предметам, которые они преподают. Предметом изучения станут психолого-педагогические аспекты их деятельности.

2.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Учителей на профпригодность проверяет Рособрнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) анонсировала всероссийское исследование компетенции учителей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. В исследовании примут участие около 18 тыс. педагогов из 45 российских регионов, в каждом из которых будут организованы площадки, где учителям предстоит выполнять специальные задания по предметам, преподаваемым в школах.

Параллельно педагоги будут отвечать на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов деятельности учителя.

Как пояснил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, данные исследования дополняют систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства.

В октябре 2018 года проверка ждет преподавателей русского языка и литературы, математики и информатики, истории, обществознания, экономики, права, а также предметов «Россия в мире», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В 2019 году, по планам Рособрнадзора, проверку будут проходить учителя географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранных языков, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. Эта проверка, как прогнозируют в ведомстве, будет еще масштабнее и затронет 40 тыс. педагогов из 70 регионов России.

В дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения по поручению президента России, поясняет Рособрнадзор.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с корреспондентом РБК назвал целью исследования Рособрнадзора попытку убедить общественность и власть в недостаточном профессионализме учителей России. При этом, по словам Луховицкого, будут «распилены очень неплохие деньги».

«Это, безусловно, полезная вещь для тех, кто будет ее разрабатывать и проводить. Сколько государственных федеральных средств на это уйдет! Я поздравляю Рособрнадзор, им удалось сделать хороший бизнес. Это желание всем командовать и плюс ко всему распилить очень неплохие деньги», — отметил сопредседатель профсоюза «Учитель».

По словам Луховицкого, исследование Рособрнадзора — абсолютно бессмысленное, потому что «заранее предполагает невозможность использовать его результаты». «Это исследование, задуманное теми, кто школу не знает, кто в школе не работал и оценивать работу педагога не может в принципе», — пояснил он.

«Цель этого исследования, с точки зрения профсоюза, простая — убедить общественность и власть в том, что учителя плохи, а значит, им не надо повышать зарплаты, не надо совершенствовать, облегчать систему отчетности, не надо вообще считать учителей работниками, достойными уважения», — подчеркнул Луховицкий.

Рособрнадзор начал проверять компетенцию российских учителей еще в 2015 году. Тогда первыми участниками проверки выступили около 6 тыс. учителей истории и обществознания. Целью исследования был экспертный анализ уровня профессиональных компетенций учителей истории и обществознания с учетом внедрения концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. В том же году предварительное исследование компетенций было проведено в отношении 1 тыс. учителей русского языка. Годом позже исследование прошли учителя математики, русского языка и литературы. В минувшем году года Рособрнадзор разработал новую модель оценки компетенций педагогов и опробовал ее на учителях русского языка и математики.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Знание учителем на зубок , предмета который он преподает и НАЛИЧИЕ таланта, мудро, так, чтобы до каждого ученика дошло, а самое главное ОСТАЛОСЬ В ГОЛОВЕ ПОНИМАНИЕ ПРЕДМЕТА БЕЗ ЗУБРЁЖКИ( а главное привить детям любовь к знаниям), это две ОГРОМНЕЙШИЕ РАЗНИЦЫ! И этот талант, сроду никто, даже не пытался проверить у учителей! Именно по этой причине в среде учителей, ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ БЕЗДАРНОГО БАЛЛАСТА, цель которых привить детям ненависть к изучению наук и нежелание дальнейшего получения знаний с детства!

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  2. Аноним

    Рособрнадзор и всех остальных надо проверить на профпригодность :-D А че не по плану учат учителя? Надо чтобы процесс быдлитизации протекал быстрее :-D :-D :-D

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