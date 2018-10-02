Чиновник из «уважения и дружбы» ускорил постановку на кадастр дом дочери экс-главы полиции Бердска

Полтора месяца длился допрос свидетелей по громкому процессу о махинациях с землей против бывшего главного полицейского Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. Сегодня, 2 октября, судья Татьяна Васюхневич выслушала последних свидетелей по уголовному делу экс-начальника полиции. Ими стали директор управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин и сосед по дому на станции Сельской, принадлежащий сестре обвиняемого, куда Песляк вывозила разобранный дом с земельного участка Нового поселка, Николай Горбунов.

Алексей Егошин рассказал суду, что он знает обвиняемого уже 10 лет. За это время между ними сложились дружеские отношения. Поэтому по просьбе Проценко он дал наказ подчиненному Замулину быстрее оформить построенный объект как капитальное строение и поставить его на кадастровый учет. При этом, за оказание помощи Проценко ничем не сулил Егошину.

— Сергей Проценко обращался с вопросом ускорить оформление документов. Проценко спрашивал меня, где можно приобрести строительный вагончик, чтобы складывать в него стройматериалы и инструменты. Я позвонил знакомому, который вагончик Проценко предоставил, — вспоминал события лета 2017 года Алексей Николаевич.

Позже бывший главный полицейский позвонил Егошину и сообщил, что придет его дочь с документами, с которыми и работал кадастровый инженер Замулин.

-Постановка на кадастровый учет может осуществляться до 60 дней. Законом не предусмотрен какой-то минимальный срок выдачи документов. Кадастровый инженер несет персональную ответственность за выдаваемые заключения. Он был обязан выехать на место, сделать фото и замеры объекта. Замулин мне сказал, что там стоит строение 6 на 4. Согласно закону это минимальные размеры объекта капитального строения. У нас есть старые дома без фундамента, щитовые и все они капитального строения, — подчеркнул Егошин.

Директор УКС подтвердил, что супруги Песляк хотели оформить строительный вагончик как индивидуальное жилое строение, однако кадастровый инженер сообщил об этом начальству и отказался это делать.

-У нас персональная ответственность у каждого кадастрового инженера, который ставит на учет объекты капитального строительства. У нас ведь еще и прокурорская проверка была по этому поводу. От кадастрового инженера мне стало позже известно, что этот дом снесли. Об этом нашей службой было выдано соответствующие документы, дом был снят с кадастрового учета, — отвечал на вопросы гособвинителя Алексей Егошин.

Упомнить все события годичной давности директор УКСа не смог, поэтому гособвинитель Анна Белова ходатайствовала о зачтении показаний, данных Егошиным на стадии следствия. Алексей Николаевич согласился с озвученными показаниями:

— Я дал указание быстрее поставить на кадастровый учет объект ИЖС Песляк из-за сложившихся дружеских отношений с Сергеем Проценко, я уважал его. В связи с прокурорской проверкой меня вызывал к себе глава Бердска Шестернин.

Защита обвиняемых задала уточняющие вопросы свидетелю Егошину: просили ли Проценко и Песляк совершить какие-либо незаконные действия в оформление построек на земле, выкупленной у муниципалитета.

-Нет. Проценко мне не угрожал, ничего не обещал взамен. Покровительства я его не желал, — уверенно ответил суду Алексей Егошин.

В качестве свидетеля в зал суд явился сосед сестры экс-полицейского Николай Горбунов, в чьем доме часто гостили Сергей Проценко с дочерью. По его словам осенью прошлого года, Екатерина Песляк следила за процессом выгрузки строительного материла на станции Сельской.

-У нас всегда были соседские отношения со всей семьей Проценко. Я собственник половины дома на станции Сельской. Родная сестра Сергея Людмила в доме не живет, а я использую половину дома как дачу. Осенью привезли стройматериал — досок куба полтора, профнастил и двери. До зимы они там и лежали, пока их не конфисковали ребята из ФСБ. Я из окна все это видел, — уточнил Николай Александрович добавив, что ставил подпись в качестве понятого при конфискации стройматериала.

Николай Горбунов был последним свидетелем по уголовному делу о махинация с землей. 19 октября суд начнет изучать материалы уголовного дела. После допросит обвиняемых — бывшего главного полицейского Бердска Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк.

Напомним, что Сергей Проценко частично признал свою вину в использовании мошеннической схемы для завладения земельным участком в лесу Нового поселка. Но защита заявила, что он сам себя оговаривает. Дочь полковника МВД Екатерина Песляк также признала вину частично.

Суть дела

По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,1 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. С 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.