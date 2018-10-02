Заклеившую рот скотчем разговорчивому ребенку уволили из детсада в Пермском крае

Руководство детского сада в Березниках (Пермский край) уволило няню, которая, чтобы утихомирить воспитанника, заклеила ему рот скотчем, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе краевого министерства образования в понедельник.

Инцидент произошел в конце сентября. «Во время подготовки детей к прогулке помощник воспитателя заклеила рот скотчем одному из воспитанников. Она аргументировала это тем, что ребенок очень громко говорил и не реагировал на ее просьбу говорить тише. В ходе проверки факт жестокого обращения с ребенком подтвердился (…) 1 октября помощник воспитателя была уволена», — сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина имеет троих детей, а при приеме на работу оказала положительное впечатление и была принята с испытательным сроком.

Мама пострадавшего от действий няни ребенка не планирует обращаться в суд с иском к детсаду, добавил сотрудник пресс-службы.

Источник: Интерфакс