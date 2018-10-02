Многочисленные нарушения нашла на аэродроме в Мочище прокуратура Новосибирска

Новосибирской транспортной прокуратурой в ходе проверки посадочной площадки «Мочище» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о безопасности полетов, а также противопожарного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 2 октября.

Установлено, что на местах стоянок воздушных судов посадочной площадки отсутствует надлежащая опознавательная маркировка, огнетушители содержатся в ненадлежащем состоянии (сколы, ржавчина, следы коррозии), повсюду имеются многочисленные разливы топлива. Места стоянок воздушных судов в ангарах и на посадочной площадке не в полной мере оборудованы заземляющими устройствами, а пожарные щиты — не укомплектованы в полном объеме. Имеют место и другие нарушения.

По результатам проверки Новосибирским транспортным прокурором собственнику посадочной площадки (РОО Спортивной авиации) внесено представление. В отношении председателя РОО Спортивной авиации возбуждено административное производство по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Во время проведения проверочных мероприятий на указанную посадочную площадку осуществил посадку вертолет R-44, пилот которого осуществлял полет в отсутствие бортовых и судовых документов. Новосибирской транспортной прокуратурой в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно на этом аэродроме в Мочище проходят традиционные грандиозные авиашоу с участием сотен воздушных судов и тысяч зрителей.