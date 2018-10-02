Получивший «золотой парашют» в 23 оклада вице-губернатор уйдет в отставку в Воронеже

Вице-губернатор Юрий Агибалов, получивший 23 оклада в связи с выходом на пенсию, покинет свой пост, сообщил глава региона Александр Гусев на специальном брифинге.

Ранее власти региона заявили, что господину Агибалову выплатили 23 оклада в соответствии с региональным законом, устанавливающим доплату к страховой пенсии по старости. Размер выплаты составил 223 892 руб, по данным регионального правительства.

60-летний Юрий Агибалов лишился должности исполняющего обязанности вице-губернатора в середине сентября, но позднее новоизбранный губернатор Александр Гусев снова взял его на работу, причем на лучших чем раньше условиях.

Источник: Ъ