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Заявление в полицию подал на автора статьи о своей вилле в Коктебеле телеведущий Киселев

«После звонка из Москвы» тираж газеты со статьей изъяли, главреда уволили. А Дмитрий Киселев обвинил крымских коллег в мошенничестве и вымогательстве.

2.10.2018 Фото: archiprofi.ru Нет комментариев
 
Заявление в полицию подал на автора статьи о своей вилле в Коктебеле телеведущий Киселев

Villa Cock t`est belle
Авторы проекта: Дмитрий Овчаров, Валентин Филиппов

Гендиректор агентства «Россия сегодня» после публикации материала о реконструкции дома в Коктебеле обвинил Владимира Мазурина в мошенничестве и вымогательстве.

Об этом Дмитрий Киселёв рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке».

Ранее Владимир Мазурин рассказал журналистам, что критический материал о реконструкции виллы на крымском побережье вышел в газете «Город24» в воскресенье, 23 сентября, но на следующий день весь тираж издания был изъят из продажи. Кроме того, по словам Мазурина, главный редактор газеты Елена Войтова была уволена со своей должности. Мазурин утверждает, что такие действия учредитель издания предпринял «после звонка из Москвы».

Источник: govoritmoskva.ru


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