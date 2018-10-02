Уволили с поста вице-губернатора Приморья экс-депутата Госдумы из Бердска Ирину Мануйлову

Вице-губернаторы Приморья Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, передает VL.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Все они были назначены во время работы Тарасенко на посту врио главы региона.

Ирина Мануйлова была назначена на пост вице-губернатора по вопросам развития образования и науки и директора профильного департамента в мае 2018-го. Она приехала из Бердска Новосибирской области. Курировала вопрос о выделении жилья для детей-сирот. Первое время совмещала эту должность с постом директора департамента образования и науки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Викторовна приступит к исполнению своих обязанностей на новом месте работы в Приморье с 14 мая.

Тарасенко заявлял, что усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».

С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.

В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.

Замужем, трое детей. У Мануйловой были большие планы по развитию Приморья. Но, видимо, реализовывать проекты будет кто-то другой. Хотя не исключено, что при формировании нового приморского правительства ее возьмут в команду управленцев.