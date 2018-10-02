КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
продам 2-ю квартиру
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В мире Путину доверяют больше, чем Трампу

Четыре дороги к школе и детсаду построят в микрорайоне Южном Бердска

Рейд в Бердске: Сжигаете траву и мусор — ждите пожарных

Кажется, Россия откажется от доллара

Рогозин: санкции болезненнее всего ударили по микроэлектронике России

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

90% россиян читают книги

Экс-глава MI6 сожалеет о «помощи» Путину в приходе к власти

Умер Роман Карцев

Отремонтировали дорогу к «Зеленому острову» для автобуса №3 в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Уволили с поста вице-губернатора Приморья экс-депутата Госдумы из Бердска Ирину Мануйлову

Она освобождена от занимаемой должности в связи с отставкой главы Приморского края Андрея Тарасенко после провала на выборах. Мануйлова успела поработать в ГД и министерстве образования РФ.

2.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
 

Уволили с поста вице губернатора Приморья экс депутата Госдумы из Бердска Ирину Мануйлову

Ирина Мануйлова до выборов в Госдуму работала директором лицея-интерната №7 в Бердске

Вице-губернаторы Приморья Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, передает  VL.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Все они были назначены во время работы Тарасенко на посту врио главы региона.

Ирина Мануйлова была назначена на пост вице-губернатора по вопросам развития образования и науки и директора профильного департамента в мае 2018-го. Она приехала из Бердска Новосибирской области. Курировала вопрос о выделении жилья для детей-сирот. Первое время совмещала эту должность с постом директора департамента образования и науки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Викторовна приступит к исполнению своих обязанностей на новом месте работы в Приморье с 14 мая.

Тарасенко заявлял, что усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».

С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.

В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.

Замужем, трое детей. У Мануйловой были большие планы по развитию Приморья. Но, видимо, реализовывать проекты будет кто-то другой. Хотя не исключено, что при формировании нового приморского правительства ее возьмут в команду управленцев.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Уволили с поста вице-губернатора Приморья экс-депутата Госдумы из Бердска Ирину Мануйлову В мире Путину доверяют больше, чем Трампу Четыре дороги к школе и детсаду построят в микрорайоне Южном Бердска

(11) Комментариев

  1. Аноним

    с этим провалом ЕДРА на выборах в Приморье вообще интересное последствие выходит…) Теперь вместо проигравшего Тарасенко будет другой путинский ставленник , некто Кожемяко …..
    как пишет Незыгарь , «если Кожемяко проиграет выборы в Приморье, то институт губернаторских выборов снова будет «законсервирован до лучших времен», как в 2004 году.
    Такое решение принято президентом после консультаций с Сергеем Кириенко. Претензий к зам.главы АП у Владимира Путина нет, но президент расценивает протестное голосование во втором туре как выпад против него лично.» (с)

    Thumb up 24 Thumb down 4

  2. Аноним

    Нож в спину :-D

    Thumb up 15 Thumb down 3

  3. Аноним

    Вах, какая новость!

    Thumb up 11 Thumb down 2

  4. Галыч

    Грамотного, кадрового специалиста никогда не уволят, если его уважают, ценят, прислушиваются к его мнению.

    Thumb up 12 Thumb down 7

  5. Аноним

    Да плевать на эту мануйлову :-! Будь моя воля, то все едросы были бы осуждены и уже бы отбывали сроки заключения. Причём никаких скидок, абсолютно все едросы оказались бы на нарах!!!

    Thumb up 24 Thumb down 2

  6. ой

    Может надо обратно в деревню и доказывать, что чего то стоишь. Привычка получать большие деньги должна перерасти в правило передавать знания и доказывать свою компетентность. Докажи что стала лучшим специалистом чем была и может опять позовут….

    Thumb up 12 Thumb down 0

  7. Бердчанин

    А пусть наша пучеглазка возвращается в Бердск рулить своей гимназией. Нехай ее еще не забыли! :-D

    Thumb up 11 Thumb down 2

  8. Аноним

    Очень приятная новость. Она и учителем была не очень, да и в депутаты пошла, не для народа, а за деньгами *CRAZY*

    Thumb up 21 Thumb down 1

  9. Аноним

    Ну уволили-уволили, чего опять ,Курьер, на человека помои лить? Для чего здесь разместили эту статью? Про местных чинуш писать невелено ? Все федеральные новости здесь собираете. Противно

    Thumb up 2 Thumb down 18

    • Кум

      Какие помои? Где вы видели помои? Поминаем добрым словом директора и депутатшу из нашего города. А что она заслужила, то и помним о ней. =-O

      Thumb up 14 Thumb down 0

  10. Аноним

    Очень заслуженный сотрудник. В своё время из школы интерната выгнала бездомных нуждающихся в ночлеге. Привлекла инвестиции из Москвы и сделала на месте школы интерната элитную школу. Находка для нашей власти

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика