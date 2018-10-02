Уволили с поста вице-губернатора Приморья экс-депутата Госдумы из Бердска Ирину Мануйлову

Ирина Мануйлова до выборов в Госдуму работала директором лицея-интерната №7 в Бердске
Вице-губернаторы Приморья Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, передает VL.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Все они были назначены во время работы Тарасенко на посту врио главы региона.
Ирина Мануйлова была назначена на пост вице-губернатора по вопросам развития образования и науки и директора профильного департамента в мае 2018-го. Она приехала из Бердска Новосибирской области. Курировала вопрос о выделении жилья для детей-сирот. Первое время совмещала эту должность с постом директора департамента образования и науки.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ирина Викторовна приступит к исполнению своих обязанностей на новом месте работы в Приморье с 14 мая.
Тарасенко заявлял, что усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».
С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.
В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.
С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.
Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.
Замужем, трое детей. У Мануйловой были большие планы по развитию Приморья. Но, видимо, реализовывать проекты будет кто-то другой. Хотя не исключено, что при формировании нового приморского правительства ее возьмут в команду управленцев.
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с этим провалом ЕДРА на выборах в Приморье вообще интересное последствие выходит…) Теперь вместо проигравшего Тарасенко будет другой путинский ставленник , некто Кожемяко …..
как пишет Незыгарь , «если Кожемяко проиграет выборы в Приморье, то институт губернаторских выборов снова будет «законсервирован до лучших времен», как в 2004 году.
Такое решение принято президентом после консультаций с Сергеем Кириенко. Претензий к зам.главы АП у Владимира Путина нет, но президент расценивает протестное голосование во втором туре как выпад против него лично.» (с)
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Нож в спину
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Вах, какая новость!
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Грамотного, кадрового специалиста никогда не уволят, если его уважают, ценят, прислушиваются к его мнению.
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Да плевать на эту мануйлову Будь моя воля, то все едросы были бы осуждены и уже бы отбывали сроки заключения. Причём никаких скидок, абсолютно все едросы оказались бы на нарах!!!
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Может надо обратно в деревню и доказывать, что чего то стоишь. Привычка получать большие деньги должна перерасти в правило передавать знания и доказывать свою компетентность. Докажи что стала лучшим специалистом чем была и может опять позовут….
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А пусть наша пучеглазка возвращается в Бердск рулить своей гимназией. Нехай ее еще не забыли!
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Очень приятная новость. Она и учителем была не очень, да и в депутаты пошла, не для народа, а за деньгами
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Ну уволили-уволили, чего опять ,Курьер, на человека помои лить? Для чего здесь разместили эту статью? Про местных чинуш писать невелено ? Все федеральные новости здесь собираете. Противно
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Какие помои? Где вы видели помои? Поминаем добрым словом директора и депутатшу из нашего города. А что она заслужила, то и помним о ней.
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Очень заслуженный сотрудник. В своё время из школы интерната выгнала бездомных нуждающихся в ночлеге. Привлекла инвестиции из Москвы и сделала на месте школы интерната элитную школу. Находка для нашей власти
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