«Серебро» с первенства России привезли биатлонисты Бердска

24-29 сентября в поселке Пржевальском Смоленской области завершилось первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 2004–2005 годов рождения. Ребята этой возрастной группы выступают с пневматической винтовкой МР-61, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Во второй день соревнований юные спортсмены соревновались в кросс — эстафете. Среди юношей в кросс-эстафете сборная команда Московской области завоевала золотые медали с результатом 35:19.7. «Серебро» в этой гонке досталось биатлонистам из объединенной команды Новосибирской области и Алтайского края.

Новосибирскую область представляли воспитанники спортивной школы «Восток» из Бердска Алексей Обрезков и Илья Синягин. Отставание от победителей составило 32 секунды. Наша команда на 6 рубежах допустила всего 1 промах. Третьими стали представители команды Москвы с отставанием 51,2 секунды.

В третий день соревнований состоялись стрелковые состязания. Спортсмены соревновались в скоростной стрельбе на 4- х огневых рубежах. Алексей Обрезков допустил 1 промах и занял 3 место, уступив спортсменам Смоленской области. Подготовила спортсменов тренер бердской спортшколы «Восток» Наталья Гринева.