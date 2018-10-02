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Мать тонувшего мальчика просит наградить искитимца за спасение

С Сергеем Маковским, который вытащил подростка из реки на пляже Искитима, связались сотрудники МЧС, его отыскала и мама спасенного ребенка.

2.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: из архива Сергея Маковского Нет комментариев
 
Мать тонувшего мальчика просит наградить искитимца за спасение

Сергей Маковский 15 июля спас в Искитиме на пляже Индустриальном тонувшего подростка

Прослыл героем скромный житель Искитима Сергей Маковский. Хотя героем себя он не считает. Он просто сделал то, что должен был сделать — спас жизнь тонувшему ребенку, уверяет Сергей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 июля в Искитиме на пляже Индустриальный утонула 14-летняя девочка. Дети пришли купаться на официально не принятый пляж. Девочка стала тонуть и ее бросился спасать сводный брат-одногодок. Мальчика удалось спасти. Позже тело школьницы из реки вытащили спасатели.

Именно Сергей Маковский спас мальчишку. В тот день он пришел на пляж после работы. Вдоволь наплавался и уже собирался уходить домой, когда услышал крики. Тонули дети. Их пыталась спасти девушка. Сергей вытолкал девушку и мальчишку на берег, а сам бросился искать девочку. К нему присоединился другой мужчина. Но сильное течение и мутная вода не позволили ее найти.

Сергей Маковский покинул пляж до того, как туда приехала полиция. И поэтому кроме близких никто не знал, что он спас тонувшего мальчика.

В жизни жителя Искитима это не первая спасенная детская жизнь. Несколько лет назад зимой он подобрал на дороге раздетого 3-летнего ребенка и отвез его в больницу.

После того, как о Сергее Маковском написал vesiskitim.ru и «Курьер. Среда. Бердск», его отыскала мама спасенного подростка.

— Коллега по работе рассказал, что мама мальчика написала в соцсетях, что хочет найти человека, спасшего жизнь ее сына. И он ей ответил, что этот человек работает в ЖУ «Центральное». Утром я пришел на работу, а мне сообщают, что меня кто-то спрашивает. Выхожу. Стоит женщина в черном. Я сразу догадался, что это мама утонувшей девочки. Она стала благодарить меня. А я спросил: за что, ведь девчонку я не спас? А она мне в ответ, мол, если бы и сына не спасли, то она сама утопилась бы, — рассказал сайту «Весь Искитим» 1 октября Сергей Маковский.

Позже Сергей узнал, что жительница Искитима приходила к его директору и просила, чтобы наградили спасителя ее сына. Но тот ответил, что вручать медали за спасение утопающих не в его компетенции. Посоветовал позвонить в управление МЧС.

По словам Маковского, ему звонили из МЧС, брали его данные. Говорили, что хотят наградить медалью. Сказали, что скоро с ним свяжутся.

Сейчас Сергей общается с матерью спасенного им мальчишки. А совсем недавно вместе с сыном женщина проезжала мимо работы Сергея. Остановилась рядом с Сергеем и спросила у подростка, помнит ли он его. Тот отрицательно помотал головой.

Многие знакомые Сергея именно из СМИ узнали о его поступке.

— Смеются, мол, герой-спасатель наш идет. И начинают расспрашивать о том случае. Я говорю, что уже устал каждому рассказывать. И никакой я не герой, — признался Сергей.


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