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Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

А, может, у вас есть змея? Или минисвинки? В декабре в газете выйдет фотомарафон с вашим любимым животным. Кстати, на фото вы может быть рядом с ним!

2.10.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим питомцам и это не только кошки и собаки, но черепашки, птички, жучки, змейки, хамелеоны, декоративные свинки…. Кто еще живет рядом с вами? Поделитесь! Надеемся, что ваш любимец позволит вам сфотографировать вас рядом с ним?! И весь наш Бердск увидит вашу гордость – мудрого кота, преданного дворнягу, певунью птаху или молчаливую золотую рыбку.

Фотомарафон выйдет в газете в период с середины до конца декабря.

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой питомец». Подпишите кличку животного, рептилии и т.д. и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать!

Высылать можно до 1 декабря 2018 года. Ждем!

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Пасека Полина с Теддиком
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой Стёпочка!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мои птички!!!
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Доброе утро. Фото моих собачек. Черная Дива, шоколадная Джерри. Они из «Бердского цирка»)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Доброе утро. Фото моих собачек. Черная Дива, шоколадная Джерри. Они из «Бердского цирка»)
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мой питомец — стафбуль Мисти

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Весь сюжет: Фотомарафоны

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