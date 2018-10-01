Рождение мертвого младенца в роддоме Бердска расследует СК

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Заголовок не грамотный. Ск не может расследовать без возбуждённого уголовного дела. В данной ситуации ск проводит проверку по материалу т.е по заявлению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение либо о возбуждении либо отказе возбуждения уголовного дела. Как то так
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