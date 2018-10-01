Рождение мертвого младенца в роддоме Бердска расследует СК

На прошлой неделе мертвый младенец появился на свет в роддоме Бердска. Потрясенный смертью ребенка отец обратился с заявлением в следственный отдел по Бердску СУ СКР.

По данному факту следственный отдел СК по Бердску проводит проверку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 1 октября и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

По факту мертворождения будет назначена экспертиза, проведены все необходимые следственные действия, по результатам проверки будет принято итоговое решение, отметил Третьяков.