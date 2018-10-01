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Рождение мертвого младенца в роддоме Бердска расследует СК

Отец погибшего новорожденного обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственный комитет назначит экспертизу.

1.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com Один комментарий
 
Рождение мертвого младенца в роддоме Бердска расследует СК

Для родителей самая страшная трагедия, когда умирают их дети

На прошлой неделе мертвый младенец появился на свет в роддоме Бердска. Потрясенный смертью ребенка отец обратился с заявлением в следственный отдел по Бердску СУ СКР.

По данному факту следственный отдел СК по Бердску проводит проверку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 1 октября и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

По факту мертворождения будет назначена экспертиза, проведены все необходимые следственные действия, по результатам проверки будет принято итоговое решение, отметил Третьяков.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Заголовок не грамотный. Ск не может расследовать без возбуждённого уголовного дела. В данной ситуации ск проводит проверку по материалу т.е по заявлению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение либо о возбуждении либо отказе возбуждения уголовного дела. Как то так

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