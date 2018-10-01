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Суд оправдал обвиняемого в краже электричества кота в Барнауле

Барнаульцы, уличенные в неучтенном потреблении электроэнергии, в суде пытались доказать, что пломбу со счетчика сорвал их питомец. Но им не поверили и обязали заплатить 80 тыс. рублей.

1.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Суд оправдал обвиняемого в краже электричества кота в Барнауле

Барнаульцы обвинили своего кота во вмешательстве в работу электросчетчика. По их мнению кот сорвал пломбу с прибора учета, когда пробирался на чердак. Такие пояснения они дали в суде, куда Барнаульская горэлектросеть обратилась за взысканием 80 000 рублей по акту о безучетном потреблении электроэнергии.

Не желая оплачивать убытки, которые якобы доставил домашний питомец, абоненты БГЭС попытались оспорить акт. В судебном процессе владельцы частного дома пояснили, что их кот частенько прогуливается по чердаку, лаз на который раньше располагался в опасной близости от электросчетчика. Хозяева приняли решение освободить дорогу домашнему питомцу и перенесли прибор учета на соседнюю стену. Однако, по их мнению, они опоздали. Кот все же сорвал пломбу со счетчика, осуществляя очередной рейд на крышу.

В защиту кота в суде выступил электромонтер Барнаульской сетевой компании Сергей Платонюк, который выявил нарушение. По его словам: «Случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно. Устройство достаточно плотно прилегает к прибору учета и проволока настолько крепкая, что сами электромонтеры для распломбирования счетчиков используют кусачки. Поэтому даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за нее когтем, она бы уцелела».

Суд посчитал доводы истца убедительными. Кота оправдали. Хозяевам же пояснили, что согласно Постановлению Правительства №442 именно они несут полную ответственность за прибор учета и сохранность пломб на нем. Переносить электросчетчик без согласования с представителями энергокомпании запрещено законом. А потому акт о безучетном потреблении предъявлен абонентам обоснованно. Теперь по решению суда абоненты обязаны оплатить в Барнаульскую горэлектросеть 78 тысяч рублей долга и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство. Подавать жалобу в апелляционную инстанцию хозяева кота не стали, в сентябре решение вступило в законную силу.

Источник: БГЭС


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(2) Комментариев

  1. Adeli

    Они там что, гектар теплиц электричеством отапливали, что 80 тысяч долга накопили?… =-O Или им 10 лет никто счётчик не проверял?…

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  2. Аноним

    Вот и наши американские партнёры обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. Сами урны попереставляли, а теперь ищут черного кота в темной комнате… *UNKNOWN*

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