Отнекивается от получения 2 млн подъемных рублей семьи онколога из Бердска владелица квартиры в Новосибирске

Ирина Азоркина продавала квартиру в новостройке на улице Воинской с 2010 года
Очередное судебное заседание состоялось в бердском городском суде по факту хищения 2 млн рублей лучшим другом у семьи врачей сегодня, 1 октября. Напомним, что на скамье подсудимых 30-летний Алексей Федосеев, которому инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
На допрос в принудительном порядке вызвали мать обвиняемого Ольгу Федосееву, однако привести в суд свидетеля оказалось невозможным — судебные приставы-исполнители ее не нашли.
А вот бывшая владелица той самой квартиры, которую семья Лаптевых хотела купить у Федосеева и даже рассчиталась за нее, пришла. Ирина Азоркина рассказала суду, что обвиняемого знает с 2010 года. Восемь лет назад Ирина основала компанию «Паритет». Чуть позже от нее отпочковалась новая фирма, которая оказывала юридические услуги горожанам под названием «Паритет и К». В ней-то и работал директором обвиняемый Алексей Федосеев.
-Я эту квартиру купила по договору долевого строительства в 2007 году для своей дочери. Строительство дома затягивалось, и в 2010 году я ее решила продать. Попросила Рогазинского (он оказывал юридическую консультацию работникам ООО «Паритет и К» — прим. ред.), чтоб он ее продал. Думаю все юристы «Паритет и К» занимались ее продажей, Леша Федосеев в том числе, — рассказала Ирина Васильевна.
Автор видео Марина Волкова
Ирина Азоркина и ее дочь узнали о продаже квартиры Лаптевым из уст следователя, когда в отношении Федосеева возбудили уголовное дело. В 2014 году по словам Рогазинского, сделка купли-продажи квартиры в доме на ул. Воинской не состоялась — Артем и Ольга Лаптевы отказались от ее покупки. Тогда Рогазинский спросил у Азоркиной, могла ли она продать эту квартиру недорого Назарову, который имел отношения с юридической фирмой «Паритет и К». В итоге она с удовольствием продала квартиру Назарову за 3 500 000 рублей.
— Нам сообщали, что «Коминфо» хотел купить эту квартиру на Воинской, но у них не хватило денег. Они распались и все. От «Паритета и К» и «Коминфо» я деньги не получала, моя дочь тоже. Меня не подпускали к юридическим делам никогда по поводу продаж квартир. Трижды у меня просили ключи юристы от другой квартиры на Тюленина, чтоб показать ее потенциальным покупателям. Кстати Леша ее арендовал два года. За год он рассчитался, а за второй еще должен мне, — дала показания судье Татьяне Васюхневич свидетель Азоркина.
Кроме того Ирина Васильевна сообщила, что следствие провело очную ставку между ней, обвиняемым Алексеем Федосеевым и потерпевшим Артемом Лаптевым. Федосеев уверял следствие, что он забрал деньги у Лаптевых и отдал их Ирине Азоркиной, чтобы та их отвезла в офис «Паритет и К». Однако эту информацию Ирина Васильевна опровергла и на следствии, и в зале суда:
-Ну, может, черт попутал Федосеева и он деньги истратил. Ко мне бы он подошел и так сказал, то я бы этим людям в рассрочку продала квартиру. Это все можно было бы решить. Никаких денег он мне не передавал, сказав, что это за квартиру, это исключено. Я бы тогда, конечно, обрадовалась и продала эту квартиру. Были ситуации, когда я ездила в город и по просьбе Леши Федосеева отвозила пакеты с документами клиентов. Если он их туда положил и не сказал мне, то тогда я могла их отвезти в офис. Но я никогда не открывала пакетов с документами и чтобы деньги мне отдавали — не было такого, — была категрична Азоркина.
Следующее заседание состоится 16 октября. В суд вызовут юридического консультанта Рогазинского, дочь и мужа Ирины Азоркиной. А также продолжат поиски матери обвиняемого Алексея Федосеева, на карту которой семья врачей Лаптевых, предположительно, перевела около 600 000 рублей. Известно, что женщина работает в компании «РесоГарантия».
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в бердском городском суде Татьяна Васюхневич начала рассматривать уголовное дело в отношении 30-летнего Алексея Юрьевича Федосеева 5 сентября.
— По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала помощник прокурора Бердска Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение.
Она отметила, что по закону квартиру, купленную участником долевого строительства продать невозможно. Лаптевы никогда не смогли бы стать собственниками этого жилья, поскольку сделку купли-продажи непременно признают ничтожной. И Федосеев не мог не знать об этом, полагает Анна Николаевна.
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Уважаемые! Что за сочинение на»вольную тему?» С чего вы взяли,что Артем и Ольга отказались от этой квартиры?В суде такой информации не прозвучало!? В октябре 2015 года Артем перечислил 100 тысяч на карту матери Федосеева и в октябре этого же года квартира была продана третьим лицам. Более того,вы даже адрес переврали,улица Военная, а не Воинская! Корреспондент сидела,как приклеенная к лавке,была очень ярко выраженная реакция Федосеева на показания Азоркиной, он удрученно качал головой,побагровел,было видно со спины его протест. Но Марина Волкова бездействовала,она ничего не предпринимала для того,чтобы снять на камеру острые моменты. Материал просто никчемный, корреспондент «уронил» тему, она сделала все,чтобы развеять внимание читателей.Вопрос: Какую цель преследовала Волкова? Госпожа Коморникова,разберитесь!
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