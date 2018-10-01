Отнекивается от получения 2 млн подъемных рублей семьи онколога из Бердска владелица квартиры в Новосибирске

Очередное судебное заседание состоялось в бердском городском суде по факту хищения 2 млн рублей лучшим другом у семьи врачей сегодня, 1 октября. Напомним, что на скамье подсудимых 30-летний Алексей Федосеев, которому инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

На допрос в принудительном порядке вызвали мать обвиняемого Ольгу Федосееву, однако привести в суд свидетеля оказалось невозможным — судебные приставы-исполнители ее не нашли.

А вот бывшая владелица той самой квартиры, которую семья Лаптевых хотела купить у Федосеева и даже рассчиталась за нее, пришла. Ирина Азоркина рассказала суду, что обвиняемого знает с 2010 года. Восемь лет назад Ирина основала компанию «Паритет». Чуть позже от нее отпочковалась новая фирма, которая оказывала юридические услуги горожанам под названием «Паритет и К». В ней-то и работал директором обвиняемый Алексей Федосеев.

-Я эту квартиру купила по договору долевого строительства в 2007 году для своей дочери. Строительство дома затягивалось, и в 2010 году я ее решила продать. Попросила Рогазинского (он оказывал юридическую консультацию работникам ООО «Паритет и К» — прим. ред.), чтоб он ее продал. Думаю все юристы «Паритет и К» занимались ее продажей, Леша Федосеев в том числе, — рассказала Ирина Васильевна.

Автор видео Марина Волкова



Ирина Азоркина и ее дочь узнали о продаже квартиры Лаптевым из уст следователя, когда в отношении Федосеева возбудили уголовное дело. В 2014 году по словам Рогазинского, сделка купли-продажи квартиры в доме на ул. Воинской не состоялась — Артем и Ольга Лаптевы отказались от ее покупки. Тогда Рогазинский спросил у Азоркиной, могла ли она продать эту квартиру недорого Назарову, который имел отношения с юридической фирмой «Паритет и К». В итоге она с удовольствием продала квартиру Назарову за 3 500 000 рублей.

— Нам сообщали, что «Коминфо» хотел купить эту квартиру на Воинской, но у них не хватило денег. Они распались и все. От «Паритета и К» и «Коминфо» я деньги не получала, моя дочь тоже. Меня не подпускали к юридическим делам никогда по поводу продаж квартир. Трижды у меня просили ключи юристы от другой квартиры на Тюленина, чтоб показать ее потенциальным покупателям. Кстати Леша ее арендовал два года. За год он рассчитался, а за второй еще должен мне, — дала показания судье Татьяне Васюхневич свидетель Азоркина.

Кроме того Ирина Васильевна сообщила, что следствие провело очную ставку между ней, обвиняемым Алексеем Федосеевым и потерпевшим Артемом Лаптевым. Федосеев уверял следствие, что он забрал деньги у Лаптевых и отдал их Ирине Азоркиной, чтобы та их отвезла в офис «Паритет и К». Однако эту информацию Ирина Васильевна опровергла и на следствии, и в зале суда:

-Ну, может, черт попутал Федосеева и он деньги истратил. Ко мне бы он подошел и так сказал, то я бы этим людям в рассрочку продала квартиру. Это все можно было бы решить. Никаких денег он мне не передавал, сказав, что это за квартиру, это исключено. Я бы тогда, конечно, обрадовалась и продала эту квартиру. Были ситуации, когда я ездила в город и по просьбе Леши Федосеева отвозила пакеты с документами клиентов. Если он их туда положил и не сказал мне, то тогда я могла их отвезти в офис. Но я никогда не открывала пакетов с документами и чтобы деньги мне отдавали — не было такого, — была категрична Азоркина.

Следующее заседание состоится 16 октября. В суд вызовут юридического консультанта Рогазинского, дочь и мужа Ирины Азоркиной. А также продолжат поиски матери обвиняемого Алексея Федосеева, на карту которой семья врачей Лаптевых, предположительно, перевела около 600 000 рублей. Известно, что женщина работает в компании «РесоГарантия».

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в бердском городском суде Татьяна Васюхневич начала рассматривать уголовное дело в отношении 30-летнего Алексея Юрьевича Федосеева 5 сентября.

— По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала помощник прокурора Бердска Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение.

Она отметила, что по закону квартиру, купленную участником долевого строительства продать невозможно. Лаптевы никогда не смогли бы стать собственниками этого жилья, поскольку сделку купли-продажи непременно признают ничтожной. И Федосеев не мог не знать об этом, полагает Анна Николаевна.