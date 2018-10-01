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Виды заработка в интернете

С развитием компьютерных технологий, все больше людей задается вопросом, а можно ли заработать в интернете?

1.10.2018 Нет комментариев
 
Виды заработка в интернете
В данной статье рассмотрим возможные варианты заработка. Работа в интернете — одна из возможностей рационального использования времени.

Фриланс. Данный вид заработка позволяет работать с любой точки мира удаленно. Основными видами такого заработка являются: копирайтинг, рерайтинг, дизайн, переводы, создание сайтов. Вы регистрируетесь на сайте фриланса, берете заказы, выполняете. Заказчик проверяет и если его все устраивает, деньги зачисляются на ваш счет. В противном случае материал возвращается на доработку.

Продажа статей. Очень много работодателей покупают уникальные статьи, для продвижения своих сайтов. Данный вид заработка может быть доступен каждому, если только человек может грамотно писать, и имеет воображение.

Заработок в соц.сетях. Данный вид заработка базируется на лайках и регистрациях на сайтах, где вы добавляете свою социальную сеть. Так же вы выполняете простые задания, и получаете деньги за это.

Фотографии. Есть сайт фотобанк, где выставляются на продажу различные фотографии. Для этого нужно уметь работать в фотошопе и иметь качественный фотоаппарат.

Криптовалюта. Все большей популярности достигает заработок на криптовалютах. Для работы в криптовалюте необходимо иметь мощные видеокарты, желательно не одну. Чем они мощнее, тем больше дохода получите.

Платные вопросы. Для этого заработка, необходимо регистрироваться на сайтах, отвечать на вопросы, которые касаются вашего мнения. За это вам приходит вознаграждение. Вывести деньги можно после того, как вы насобирали минимальную сумму для вывода денежных средств.

Холодные звонки. Вам дается база клиентов, вы обзваниваете её, даете информацию о продукции, ищете потенциальных покупателе. За это вам платят.

Магазины онлайн. Все большей популярности набирает заказ товаров через интернет. Вы можете создать сайт в соцсети, и начать продажу товара. Заказчик делает предоплату, вы договариваетесь о месте встречи, где получите деньги.

Продвижение сайтов. Вы можете создать свой сайт, сделать его популярным (это довольно трудоемкая работа), после этого поставщики рекламы сами будут предлагать за деньги разместить у вас свою рекламу.


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