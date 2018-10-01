Более 100 канализационных колодцев отремонтировали в Бердске

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Ну вот и руководитель КБУ Владимир Воспанчук научился деньги осваивать, рекордные 100 колодцев,забыли наверное один на Комсомольской Первомайской отремонтировать. На прошлой недели 2 авто туда угодили. А сколько всего колодцев в Бердске у КБУ? кто знает?
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учкудук-сто колодцев!!!
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