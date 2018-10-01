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Более 100 канализационных колодцев отремонтировали в Бердске

Комбинат бытовых услуг превысил плановые цифры по восстановлению колодцев.

1.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Более 100 канализационных колодцев отремонтировали в Бердске

Дефектный колодец у детской площадки на ул. К. Маркса, 22

Канализационные колодцы привел в надлежащее состояние Комбинат бытовых услуг в Бердске.

Как сообщил на совещании чиновников 1 октября руководитель КБУ Владимир Воспанчук, завершен ремонт канализационных колодцев.

— Было запланировано меньше сотни, но мы восстановили более 100 колодцев, — отметил Владимир Викторович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», канализационные люки в разных районах города разрушились, что представляло опасность для бердчан, ведь некоторые колодцы находятся близ детских площадок и в людных местах.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ну вот и руководитель КБУ Владимир Воспанчук научился деньги осваивать, рекордные 100 колодцев,забыли наверное один на Комсомольской Первомайской отремонтировать. На прошлой недели 2 авто туда угодили. А сколько всего колодцев в Бердске у КБУ? кто знает?

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  2. Аноним

    учкудук-сто колодцев!!!

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