Более 100 канализационных колодцев отремонтировали в Бердске

Канализационные колодцы привел в надлежащее состояние Комбинат бытовых услуг в Бердске.

Как сообщил на совещании чиновников 1 октября руководитель КБУ Владимир Воспанчук, завершен ремонт канализационных колодцев.

— Было запланировано меньше сотни, но мы восстановили более 100 колодцев, — отметил Владимир Викторович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», канализационные люки в разных районах города разрушились, что представляло опасность для бердчан, ведь некоторые колодцы находятся близ детских площадок и в людных местах.